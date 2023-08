Landes : des salaires en retard, le maire se propose d'appeler les banques de ses agents

Un maire qui appelle un banquier pour négocier la situation de son agent. Cela peut paraître ubuesque, c'est pourtant ce que l'on peut lire dans un document qui a été envoyé aux agents de la communes de Pouillon, et auquel nous avons eu accès. On le rappelle, depuis des mois les agents et élus sont en conflit. En décembre dernier, 35 agents ont exercé un droit de retrait pour dénoncer un climat de travail délétère, un droit que la mairie n'a pas reconnu. En mai une médiation a été mise en place pour essayer de sortir de l'impasse mais voilà un nouvel épisode qui ne va sans doute pas améliorer le climat dans cette commune proche de Dax.

Les agents auraient dû recevoir leur paie fin juillet, et les élus leurs indemnités. Ils doivent pourtant patienter jusqu'au 8 ou 9 août. Selon l'opposition les démarches n'ont pas été faites à temps. Du côté de la municipalité, dans un message transmis aux agents, on avance une explication liée à un problème entre l'envoi des documents, leur réception par le trésor public, puis leur traitement.

"Vous pouvez lui adresser un courriel qu'il pourra traiter directement avec votre établissement bancaire"

Une situation délicate pour les agents, ou élus, ayant qui un crédit, qui des prélèvements automatiques qui encore un loyer à payer. Alors, à la fin du message, intervient une proposition étonnante, "surréaliste" même selon un membre de l'opposition : "Monsieur le Maire m'a chargé de vous indiquer que, si vous avez un problème précis avec votre établissement bancaire, vous pouvez lui adresser un courriel qu'il pourra traiter directement avec votre établissement bancaire". "Nous souhaitons que la gêne procurée puisse être acceptable" conclut le message.**

"La commune ne peut plus faire face sereinement au fonctionnement normal"

Pour l'opposition, il ne s'agit pas d'une tentative de pression ou de nuire aux agents, mais très probablement d'un simple couac qui illustre la situation de la mairie. "C'est effectivement la conséquence de ces mois de déni où le maire et, on va dire, sa garde rapprochée, continuent à se comporter et à gouverner, contrairement à toutes les valeurs éthiques et professionnelles que l'on pouvait en attendre. Et la conséquence c'est qu'il y a une fuite très claire des agents qui avaient la compétence et la connaissance et le remplacement par des agents volontaires, mais sans aucune sans formation dans ce domaine" exprime Sandrine Darricau Dufau qui siège dans l'opposition.

Selon nos informations une douzaine d'agents auraient quitté la mairie, soit pour un autre emploi, soit parce que leur contrat n'a pas été renouvelé. "La commune ne peut plus faire face sereinement au fonctionnement normal. C'est ça qui est quand même assez tragique" ajoute Sandrine Darricau Dufau.

Contactés par France Bleu Gascogne, le maire et le premier adjoint n'ont pas répondu à nos sollicitations.