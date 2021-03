Landes : des séances de réflexologie gratuites pour les étudiants

Vous êtes étudiant ? Vous êtes stressé ? anxieux ? Ou simplement curieux de découvrir ce que la réflexologie peut vous apporter ?

Du 15 au 21 mars, une centaine de réflexologues de toute la France se mobilisent pour apporter un peu de détente et de bien-être aux étudiants, durement touchés par la crise sanitaire actuelle et les restrictions qui en découlent. Pendant cette semaine là, chaque étudiant qui le souhaite pourra bénéficier d'une séance de réflexologie gratuite.

Il suffit d'appeler pour convenir d'un RDV

Dans les Landes, une seule professionnelle participe pour l'instant à l'opération. Il s'agit de Sophie Brin, réflexo-thérapeute installée à Dax et Mont-de-Marsan.

Leur montrer qu'on les soutient

"Les étudiants et plus largement les jeunes sont confrontés en ce moment à beaucoup de stress, d'anxiété, par rapport à leurs études, mais surtout par rapport à la situation sanitaire et économique", souligne Sophie Brin. "A cela s'ajoute beaucoup d'incertitude sur l'avenir, sur "l'après". Leurs relations sociales sont bridées, c'est la période de la vie où normalement on s'ouvre sur le monde, on profite de ses amis, on expérimente... Ils souffrent de tout cela. Alors l'idée c'est de leur propose une petite bulle, une parenthèse de bien-être, de détente, de pouvoir échanger avec eux, les écouter, leur montrer qu'on les soutient, qu'on est solidaire."

Une parenthèse pour souffler

C'est aussi l'occasion pour les jeunes de découvrir cette médecine douce. "La réflexologie, c'est une technique ancestrale de massage, principalement des pieds, mais aussi des mains ou du visage. L'objectif est de détendre et de relaxer la personne. On va stimuler des points réflexes qui sont en lien avec d'autres zones du corps et on va pouvoir agir sur ces zones qui peuvent être déséquilibrée et qui peuvent créer des troubles", explique Sophie Brin. "L'anxiété par exemple est typiquement un trouble qui est très bien pris en charge et soulagé par la réflexologie. Un étudiant qui vient à une séance va en ressortir plus détendu, mais c'est aussi une petite parenthèse qu'on lui offre pour souffler, se sentir écouté, pris en considération, afin de recharger les batteries et repartir en étant prêt à affronter le quotidien."

Si vous êtes étudiants et que vous souhaitez bénéficier d'une séance gratuite de réflexologie entre le 15 et le 21 mars, il suffit de contacter Sophie Brin. Par téléphone : 06 30 85 30 11 ou sur sa page Facebook.