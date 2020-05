Landes : des "sentinelles plages" à Soustons pour informer les usagers

A partir de ce vendredi 22 mai, des patrouilles de bénévoles vont sillonner l'espace côtier de Soustons. Une initiative de la commune, qui comme d'autres a obtenu le 16 mai une dérogation préfectorale qui permet à la population de réinvestir la bande littorale et y exercer une activité physique dynamique entre 10h et 19h.

Ces équipes sont missionnés pour rappeler et faire respecter les règles sanitaires mises en oeuvre dans le cadre de l’opération "plage dynamique".

Une veille préventive

Pour s'assurer que la réglementation, qui permet notamment l'accès à la plage des Océanes, soit bien respectée, et pour éviter tout relâchement, la commune explique qu'elle "organise une veille préventive et pédagogique en déployant sur des secteurs pré-définis tels que _le nord de la digue de Vieux Boucau, la plage océane, et la partie plus au sud de celle-ci_, des patrouilles destinées à transmettre auprès de la population les messages nécessaires au bon ordre général, à la tolérance, au respect de l’espace réinvestit".

Ces équipes de "sentinelles plages" viennent en complément des dispositifs des maîtres-nageurs sauveteurs et de la police municipale déjà en place. Il s'agit de bénévoles, tous acteurs régulièrement impliqués dans la vie du littoral (UCPA, licenciés et professeurs des écoles de surf…). Elles sont organisées en binômes, et déployées suivant les conditions climatiques, et l’affluence de la population envisagée sur deux créneaux.

Ainsi, à compter de ce vendredi 22 mai, une première équipe sera sur le terrain de 11h à 15h et la seconde de 15h à 19h.