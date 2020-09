Landes : divorce entre la mairie de Tyrosse et le comité des fêtes

Jusqu'à présent, ces fêtes étaient organisées par le comité des fêtes de Tyrosse mais désormais, c'est la ville et l'équipe municipale qui vont décider de la programmation. Une nouvelle association va voir le jour pour porter ces fêtes aux côtés de la municipalité.

Dans un communiqué, la ville de Tyrosse explique que "compte tenu de l'investissement financier de la ville, c'est légitime". La ville dépense pour chaque édition 100 000 à 150 000 euros pour 35000 à 70 000 euros de recette.

Il est aussi et peut-être surtout, question de désaccord entre le comité directeur du comité des fêtes et la nouvelle majorité du maire divers gauche Régis Gelez. Dans ce communiqué encore, on y parle "d'absence de relation de confiance réciproque entre l'équipe municipale et le comité des fêtes.