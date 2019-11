Landes: donnez une seconde vie à vos vieux jouets en prévision de Noël

Département Landes, France

Et si avant de gâter vos enfants, vous pensiez à faire un peu de ménage dans les vieux jouets en ce week-end pluvieux. Noël approche, c'est le bon moment de donner une seconde vie aux jouets que vos enfants n'utilisent plus. Alors plutôt que de les jeter à la poubelle, donnez-les. A l'occasion de la semaine la semaine européenne de réduction des déchets qui commence ce samedi, une collecte de jouets est organisée jusqu'au dimanche 24 novembre par Le SIVOM du Born, le Sitcom Côte Sud des Landes et l'entreprise Ecosystem. En partenariat avec Emmaüs Tarnos et l'association Voisinages à Soustons qui s'occupe du trie et de la remise en état des jouets si besoin. 35 lieux de collecte, la plupart en déchetterie, sont à votre disposition toute la semaine sur le département.

Liste des points de collecte dans les Landes. - Ecosystem

Cette opération "laisse parler ton cœur" de collecte de jouets à plusieurs entrées. D'abord c'est une opération solidaire, c'est à dire que les jouets récoltés seront, soit vendus à tout petits prix dans la boutique Emmaüs de Tarnos soit dans celle de l'association Voisinage. Là, les fonds récoltés permettront également à ces associations d'insertions par le travail de financer leurs activités. Une partie de ces jouets seront donnés aux familles en grande précarité pour que leurs enfants puissent fêter Noël.

Mais il y a aussi l'enjeu environnemental. Celui évident de ne pas jeter les jouets que les enfants n'utilisent plus, mais celui aussi du recyclage et de la dépollution des jouets électroniques. Car les jouets avec des composants électroniques qui ne pourraient pas être réparés seront récupérés par l'entreprise Ecosystem pour être recyclés en France. En dehors des jouets électroniques, tous les autres jouets ou jeux sont acceptés à conditions d'être dans un état convenable et complet.