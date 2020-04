Landes : elle crée une pétition en ligne pour que justice soit rendue à son chat, qui s'est fait tirer dessus

Une Landaise de 21 ans a créé une pétition en ligne après que son chat se soit fait tirer dessus près de chez elle, à Tarnos. L'objectif de cette pétition, qui a recueilli plus de 54.000 signatures, est d'apporter plus de poids à la plainte que la jeune femme va déposer.

Elle se bat pour que la justice soit rendue après que quelqu'un ait tiré sur son chat. Laura Serrat, une jeune femme de 21 ans, originaire de Tarnos dans les Landes, a créé une pétition en ligne qui a déjà recueilli plus de 54.000 signatures. Sa chatte Phoebe s’est fait tirer dessus tout près de la maison familiale, à Tarnos, il y a quelques jours. Confinée à Toulouse, la jeune femme a vécu cette épreuve à distance.

Actuellement à Toulouse, Laura n'a pas pu dire au revoir à sa chatte Phoebe. - DR

"J'ai trois chats qui ont l'habitude de sortir dans le quartier, qui est plutôt calme, raconte la jeune femme. Le dimanche de Pâques, mon père a appelé Phoebe pour qu'elle rentre, comme d'habitude. Sauf qu'elle mettait du temps à arriver. Du coup, mon père s'est mis à guetter à la fenêtre. Au bout d'un moment, il l'a vue au loin, elle avait l'air de se trainer sur ses pattes avant."

Quand il s'approche de l'animal, le père de Laura découvre alors que la jeune chatte s'elle fait tirer dessus au niveau de la colonne vertébrale. Il décide de l'amener tout de suite chez le vétérinaire. Ce dernier constate que c'est une balle de plomb qui a causé les blessures, provenant sûrement d'une carabine à air comprimé. Le vétérinaire doit malheureusement euthanasier l'animal, "pour mettre fin à ses souffrances".

"Je ne pouvais pas rester sans rien faire"

Cet événement est d'autant plus douloureux pour Laura qu'il y a quelques années, elle a vécu une expérience similaire : "On a très vite fait le lien avec notre deuxième chat, Nelly, qui s'est fait tirer dessus au niveau de l'articulation de la patte en 2017". Heureusement, la chatte avait alors pu être soignée et est toujours en vie. La jeune femme pense que les deux actes ont été commis par la même personne, qu'elle est bien décidée à retrouver.

Laura est très sensible à la cause animale. - DR

"Je ne pouvais pas rester sans rien faire", explique cette amoureuse des animaux. "Je sais que c'est compliqué d'obtenir la justice pour des animaux... Mais je voulais que ça bouge, je ne voulais pas que cet acte reste impuni." C'est pourquoi Laura décide de créer cette pétition en ligne, dont l'objectif est de donner plus de poids à la plainte qu’elle veut déposer.

Contactée par la Fondation Brigitte Bardot

"J'ai commencé par publier un texte sur Facebook, avec des photos. J'en ai parlé à des pages Facebook locales de protection des animaux. Petit à petit, mon message a été partagé, j'ai aussi reçu des messages de soutien. J'ai donc décidé de faire une pétition qui pourrait venir appuyer la plainte que l'on va déposer auprès des autorités. L'objectif, c'est que la plainte ne soit pas classée sans suite."

La pétition a rencontré un grand succès en ligne. La jeune femme a même été contactée par la Fondation Brigitte Bardot, qui lutte contre la maltraitance animale et qui souhaite être à ses côtés dans cette affaire.