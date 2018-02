Le surendettement est en recul dans les Landes. Les chiffres 2017 ont été dévoilés ce jeudi par la commission de surendettement des particuliers. Moins de dossiers, certes, mais près de la moitié n'a aucune capacité de remboursement et plus d'un tiers des demandeurs a vu sa dette effacée.

Le surendettement est en recul dans les Landes. Les chiffres 2017 ont été dévoilés ce jeudi par la commission de surendettement des particuliers, au siège de la Banque de France, à Mont-de-Marsan. Cette commission, présidée par le préfet, a pour mission d'aider les personnes surendettées à trouver une solution avec leurs créanciers. Il peut s'agir d'un échéancier, un moratoire, ou bien d'un effacement total des dettes.

L'an dernier, les dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de France dans les Landes ont été moins nombreux. Difficile d'avancer une seule explication, mais "les apports de la loi, font que l'on a moins de dépôts, on a trouvé des solution pérennes. L'effacement des dettes évite des redépôts de dossiers. Avant, on voyait revenir régulièrement ces personnes là", explique le Directeur de la Banque de France, François Savary.

Moins de dossiers, mais une situation toujours tendue

Sur le nombre de dossiers de surendettement, le département des Landes suit la tendance nationale (-7%). 1.223 dossiers exactement ont été déposés l'an dernier, (-6.5%), soit une centaine de dossiers en moins qu'en 2016. La grande majorité des demandes (93%) ont été jugées recevables, ce qui représente environ 59 millions d'euros de dettes.

Malgré cette baisse, la situation ne s'améliore pas pour autant, car près de la moitié des demandeurs (47.6%) n'avait aucune capacité de remboursement et plus d'un tiers (37.7%) a vu sa dette effacée. Dans son bilan annuel, la commission explique que "fin 2017, les solutions pérennes concernent plus de 87% des mesures mises en place dans le département".

Avec 359 dossiers pour 100.000 habitants, les Landes restent dans la moyenne régionale (362/100.000 habitants) et nationale (343/100.000 habitants). En revanche, l'endettement moyen (hors immobilier) est de 30.297 euros, supérieur aux niveaux constatés à l'échelle nationale (27.869 euros)

Qui a recours à la commission de surendettement ?

Les retraités, qui arrivent dans les Landes pour couler des jours tranquilles, font partie des nombreux dossiers de surendettement dans les Landes (17.7%). Leur nombre est d'ailleurs supérieur aux niveaux national (13%) et régional (15.7%). Certains ont déjà des crédits, et face au prix de l'immobilier, notamment sur la côte, ils sont parfois pris à la gorge.

Mais parmi tous les dossiers de surendettement, la Banque de France constate surtout une prédominance de couples, sans personne à charge, entre 35 et 54 ans. Les demandeurs sont majoritairement des locataires, des personnes au chômage ou sans emploi.

En moyenne, l'endettement (plus de 8 dettes) combine des crédits à la consommation et des dettes immobilières. C'est une particularité landaise, on s'endette visiblement plus qu'ailleurs plus pour acheter son propre logement. Les propriétaires ou les propriétaires accédants représentent 15% des dossiers de surendettement, plus que la moyenne nationale (11%) et régionale (14%).

A noter que l'endettement n'est plus causé par l'empilement de crédits "revolving", puisque des fichiers existent. Aujourd'hui, l'endettement est essentiellement dû aux accidents de la vie : chômage, séparations ou divorces, accidents du travail.

Le surendettement dans le Gers en chiffres

Nombre de dossiers de surendettement : 565 (-1%) contre 570 en 2016.

Encours moyen d'endettement d'un dossier : 50.455 euros dont 74% de crédits (42% de dettes immobilières).

Effacement total de la dette : 41% des dossiers

Nombre moyen de dettes par dossier : 9.

Des nouveautés en 2018

Pour aider les particuliers, la commission essaie aussi de prévenir le surendettement et les interdictions bancaires. Dans les Landes, des visiteurs de prison vont être formés à ces questions pour qu'ils puissent ensuite en parler avec les détenus, proches de la sortie. Un travail pédagogique pourrait aussi être fait en milieu scolaire pour expliquer aux enfants ce qu'est une interdiction bancaire, un actif et un passif, etc... Pour qu'ils apprennent à gérer un budget.

D'ailleurs la Banque de France a mis en ligne mesquestionsdargent un portail gratuit regroupant toutes les informations sur des sujets liés à l'argent. "Un portail de l'éducation économique, budgétaire et financière", sur lequel vous retrouverez les contacts près de chez vous.