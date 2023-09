Landes : en recherche urgente d'un logement, elle se rend au marché avec une pancarte autour du cou

Aux grands maux, les grands remèdes. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la démarche, courageuse et peut-être aussi désespérée, de Myriam. Samedi 16 septembre, elle s'est rendue au marché de Capbreton, avec une pancarte en carton autour du cou, sur laquelle on pouvait lire : "Urgent recherche logement avant fin septembre". Cela fait huit mois maintenant que Myriam est à la recherche d'un logement dans le sud-ouest des Landes. Son bail actuel arrive à son terme fin septembre, et son propriétaire veut récupérer cet appartement pour s'y installer.

Myriam vit seule. Elle est thérapeute à son compte, et recherche donc un appartement à l'année pour elle et ses deux chats, avec deux chambres, afin d'y accueillir ponctuellement ses filles, le tout pour 750 euros par mois.

Mais comme cela arrive malheureusement souvent dans ce secteur du département, elle ne trouve rien. Elle a pourtant tout essayé : les réseaux sociaux, les sites de petites annonces en ligne, "mais quand j'appelle, les gens me disent que cela fait une demi-heure qu'ils ont publié l'annonce et qu'il y a déjà 40 appels", et aussi les agences immobilières. Mais, "comme je suis indépendante, forcément, je suis celle qui va passer en dernier."

"On m'a refusé des logements parce que je n'ai pas de CDI"

Myriam a conscience que son budget est serré, mais étant seule*, "je ne peux pas me permettre de mettre 1.000 euros par mois dans un loyer".* Mais elle estime aussi être pénalisée par son travail en tant qu'indépendante. Elle a notamment été marquée par une anecdote : elle avait repéré "des logements qui étaient sur Saint-Paul-lès-Dax. Ils étaient tout petits, c'étaient des anciens logements de curistes. Mais je me suis dit que, au moins, c'était un logement à l'année. Cela m'aurait permis de me poser le temps de trouver quelque chose", pour un loyer de 530 euros par mois.

Malheureusement, "on m'a refusé ce logement parce que je ne rentre pas dans les critères du CDI", assure-t-elle. "On m'a laissé de côté, et on me disait qu'il n'y avait plus de logement. Quelques jours après, je voyais à nouveau l'annonce sur internet. Cela fait trois ans que je suis dans un logement, que je paye 600 euros par mois. Je n'ai pas eu un seul retard de loyer", s'agace Myriam, "et là, on ne voulait pas me loger à cause de cette soi-disant assurance de loyers impayés ?"

Autre source d'agacement pour Myriam : les propriétaires qui louent leur logement de septembre à juin. "Comment peuvent-ils nous mettre à la porte et ensuite louer aux touristes l'été ? Et puis en septembre, ils nous reprennent. Je ne comprends pas", explique-t-elle.

"L'insécurité, c'est l'une des pires choses à vivre"

Autant de freins pour trouver un logement dans son secteur de recherche. En huit mois, Myriam est donc passée par tous les états : "J'ai ressenti du désespoir, de la colère, de la haine même parfois, parce que j'ai subi des comportements qui étaient vraiment inadmissibles, de non-respect. Je suis passée par des états dépressifs aussi, parce qu'il faut savoir que je passe toute ma journée sur internet et je suis épuisée. L'insécurité, c'est l'une des pires choses à vivre", assure-t-elle.

Mais finalement, ce qui lui remonte le moral, c'est l'accueil bienveillant de toutes les personnes qu'elle a croisées au marché de Capbreton avec sa pancarte. "Cela m'a fait beaucoup de bien. Des gens sont venus me voir pour me dire qu'ils allaient voir ce qu'ils pouvaient faire. Cela m'a donné de l'espoir."

Myriam recherche donc un logement dans le sud-ouest du département, avec deux chambres et un tout petit jardin pour ses deux chats, le tout pour 750 euros maximum. Si vous avez la parle rare, n'hésitez pas à appeler le standard de France Bleu Gascogne, et nous vous transmettrons ses coordonnées.