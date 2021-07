Landes : en téléchargeant cette application, vous pouvez sauver des vies

En moyenne dans les Landes, les secours mettent 30 minutes à intervenir. Problème : "Au dessus de cinq minutes, pour un arrêt cardio-respiratoire, on commence à perdre des chances de survie", explique le docteur Didier Darraillans, chef de service du Samu 40. "Il y a un grand territoire rural et les pompiers sont essentiellement volontaires, il faut donc qu'ils quittent leur travail et viennent à la caserne, ce qui prend du temps". En attendant l'arrivée des secours, depuis ce samedi, vous pourrez peut-être sauver une vie grâce à l'application Sauv Life, lancée par l'association du même nom et le Samu des Landes.

Lorsque les secours reçoivent un appel pour un arrêt cardiaque, ils peuvent désormais lancer une alerte : tous les volontaires qui ont téléchargé l'application et qui se trouvent dans un périmètre d'un kilomètre autour de la victime reçoivent alors un message sur leur téléphone. Si vous acceptez la mission, un plan vous guide jusqu'à la victime et un médecin du Samu vous appellera pour vous aider à faire le massage cardiaque. "C'est un geste qui est très simple, fatiguant certes mais si quelqu'un vous guide pour le faire, n'importe qui peut le faire", affirme Caroline Cazes, responsable du déploiement de l'application Sauv Life. Autrement dit, pas besoin d'avoir été formé aux premiers gestes de secours. "Si plusieurs personnes sont volontaires, alors l'application pourra envoyer une personne vers la victime et une autre vers l'un des défibrillateurs cartographiés", poursuit-elle.

En trois ans d'existence en France, l'application a permis de faire repartir le cœur de 278 personnes dans 63 départements.