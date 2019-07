Landes : Enedis expérimente à Morcenx une nouvelle façon de construire ses postes de transformation

Morcenx, Landes, France

Ce nouveau poste de transformation permettra de distribuer sur le réseau l'électricité solaire produite par les champs photovoltaïques du secteur de Morcenx la Nouvelle. Il prendra aussi en charge l'électricité solaire des particuliers qui ont des panneaux sur leur toiture et qui revendent leur énergie.

Il s'agit d'un chantier expérimental pour Enedis, d'une première en Europe. Une partie du poste de transformation sera construit sur place à Morcenx, les autres composants seront pré-fabriqués en même temps en usine. Ils ressembleront à des briques géantes de Légo, ces briques qu'il suffira ensuite d'assembler sur le site retenu à Morcenx.

Cette façon innovante de procéder permettra de construire ce poste de transformation en un an et demi contre deux ans et demi normalement et de coller ainsi à l'augmentation rapide du nombre d'installations de production photovoltaïque dans les Landes.

Il y aujourd'hui 8100 producteurs d'électricité solaire dans les Landes :gros industriels ou simples particuliers. Le nombre d'installations augmente de 10% par an depuis cinq ans. Nous produisons déjà près d'un quart de notre consommation annuelle d'électricité; les Landes sont le deuxième département français producteur d'énergie renouvelable. Une croissance "phénoménale" selon Enedis.

Beaucoup de Landais se convertissent au photovoltaïque depuis 5 ans explique Christophe Cres, directeur d'Enedis dans les Landes Copier

Ce poste de transformation de Morcenx la Nouvelle doit entrer en service en 2021. Il aura une capacité de production de 78,5 mégawatts, c'est la puissance consommée par 78 000 habitants.