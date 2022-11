Landes : environ 800 manifestants à Mont-de-Marsan pour défendre la corrida

Entre 800 (selon la police) et 1000 (selon les organisateurs) manifestants se sont rassemblés samedi en fin de matinée à Mont-de-Marsan pour défendre la corrida. Mobilisation des aficionados contre la proposition de loi du député LFI Aymeric Caron qui veut interdire la corrida en France. Le texte devrait être examiné jeudi prochain (le 24) à l'Assemblée Nationale, si l'ordre du jour, particulièrement chargé ce jour-là, le permet. A l'appel notamment de l'Union des Villes Taurines Françaises, des rassemblements étaient donc organisés dans une douzaine de villes taurines pour remettre aux préfets et sous-préfets une motion en faveur de la liberté culturelle.

A Mont-de-Marsan, les pro-corrida se sont rassemblés à 11h devant l'hôtel de ville pour plusieurs prises de parole, puis le cortège s'est dirigé vers la préfecture où une délégation a été reçue.

les aficionados s'étaient donnés RDV devant la mairie de Mont-de-Marsan © Radio France

Le cortège étaient emmené par les alguazils des arènes du Plumaçon sur leurs chevaux. Dans la foule, de nombreux élus locaux, des représentants des penas et clubs taurins du département, le torero Thomas Dufau... Mais au delà de la corrida, il y avait aussi ceux venus pour défendre plus largement les traditions et la ruralité : Esprit du sud, la fédération départementale des chasseurs des Landes et la fédération de la course landaise s'étaient notamment joints au rassemblement.

Les alguazils du Plumaçon ont ensuite ouvert le cortège jusqu'à la préfecture © Radio France

Les apprentis toreros de l'école taurine Adour Aficion étaient en tête du cortège © Radio France

A Dax, un rassemblement similaire a rassemblé environ 500 manifestants.

Des manifestations avaient également lieu hier à Bayonne, Auch, Langon, Pau (pour le sud-ouest) et à Arles, Nîmes ou encore Béziers. Face à ces mobilisations pro-corrida, les "antis" ont également manifesté hier un peu partout en France, mais pas dans les Landes.