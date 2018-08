Messanges, France

Les CRS sauveteurs font-ils leur dernière saison à la surveillance des plages ? La question est d'autant plus prégnante aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur a expliqué mi-juillet qu'il souhaitait que les forces de l'ordre se concentrent sur leurs missions régaliennes, "notamment en période estivale". Gérard Collomb qui appuie peut-être sa déclaration sur un rapport de la cour des comptes datant de 2012. Dans ce dernier, les sages expliquaient que, pour des raisons notamment de budget, la participation des CRS à la surveillance des plages était contestable.

Ce lundi, chez confrères de Franceinfo, le syndicat UNSA-Police plaidait de son côté pour le maintien des CRS sur les plages. "La spécialité fait ses preuves, elle est reconnue par les élus, la population, il faut conserver un pouvoir de police sur les plages au plus proche des estivants", estime Cyril Lambert, référent national des nageurs-sauveteurs CRS auprès du syndicat. "Etre au plus proche des estivants est primordial puisqu'on a encore des risques d'attentats sur les lieux de villégiatures et touristiques.".

Ce que confirme le maire de Messanges et président du Syndicat Mixte de Gestion des Baignade Landaises, Hervé Bouyrie. Les CRS sur la plage ne sont pas "que" des sauveteurs. Ils assurent aussi des missions régaliennes. " Ils interpellent parfois des personnes sur des comportements douteux. Il peut y avoir du trafic de stupéfiant, il peut y avoir aussi des agressions. On estime qu'il nous faut des personnes aguerries et formées à ce type d'aléas." Quant au risque terroriste évoqué par l'UNSA-Police ? " Les CRS sont armés depuis deux ans, répond Hervé Bouyrie, si on les a armés, c'est qu'effectivement, le ministère de l'Intérieur envisage peut-être un risque. "

La présence des CRS s'étiole d'année en année

Le nombre de policiers qui assurent la surveillances des plages est en constante diminution depuis 10 ans. En 2009, ils étaient 98 répartis sur les différents poste de secours des plages landaises. Six ans plus tard, en 2015, ils étaient sept de moins, plus que 91. Et puis 2016, c'est l'année de la coupe franche, avec comme argument la Coupe d'Europe de football en France. Le nombre de CRS sur les plages landaises est passé de 91 en 2015 à 58 en 2016. En 2017, même sans l'Euro, les effectif resteront de 58 et ils sont toujours 58 cette année.

Alors fin des CRS sauveteurs ou pas ? Le maire de Messanges, Hervé Bouyrie, veut rester optimiste : "Pour le moment on ne peut pas dire que ce soit la fin. Parce que d'une part nous allons renouveler notre demande annuelle auprès de M. le Préfet à la fin de la saison. D'autre part, nous, on estime que ce sont leurs missions régaliennes que d’œuvrer sur nos plages. Il est indispensable qu'ils soient là."