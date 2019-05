Landes : et si la hausse des tarifs réglementés de l'électricité relançait le mouvement des Gilets Jaunes ?

Mont-de-Marsan, France

Mauvaise nouvelle pour 25 millions de foyers en France Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 5,9% ce samedi. Cela représente près de 100€ en plus par an pour les personnes qui se chauffent à l'électricité selon la CLCV. L'association de défense des consommateurs et l'UFC-Que Choisir vont d'ailleurs saisir le Conseil d'Etat pour faire annuler cette hausse. Le gouvernement l'avait gelée en décembre à cause du mouvement des "gilets jaunes". Un mouvement qui semble pratiquement éteint aujourd'hui dans les Landes.

Cette hausse des tarifs réglementés de l'électricité peut-elle déclencher un regain de mobilisation ? C'est un bon point d'appui pour Jean-François Boine, un gilet jaune landais de Sarbazan mobilisé depuis le début du mouvement le 17 novembre dernier. Ce retraité est sur le rond-point de Saint-Avit au nord de Mont-de-Marsan chaque samedi depuis 29 semaines avec sa femme Myosette et une trentaine de gilets jaunes du Marsan. Ils tractent pour sensibiliser la population sur la nécessité de rester mobiliser face à la réduction du pouvoir d'achat d'une grande majorité de Français.