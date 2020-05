Landes : extension des horaires d'ouverture des plages

Moins d'une semaine après les premiers arrêtés de la Préfecture des Landes autorisant l'accès aux plages landaises sous conditions, les communes qui en ont fait la demande ont pu, dès ce jeudi, étendre leurs horaires d'accès. Un nouvel arrêté, publié mercredi 20 mai, abroge les précédents. Il concerne les plages du littoral mais aussi lacustres.

Plusieurs communes avaient en effet demandé une extension des horaires d'ouverture, plus tôt le matin, comme au Pays Basque ou en Gironde. Ainsi, plusieurs plages sont désormais accessibles dès 6h ou 7h du matin. Un créneau matinal demandé par tous ceux qui travaillent et veulent profiter de la plage avant d'embaucher, notamment tous ceux qui pratiquent le surf.

Les modalités d'organisation et de contrôles sont gérées par chaque commune, via un arrêté municipal. Ainsi, à Messanges, par exemple, la plage est accessible dès 7h du matin au lieu de 9h, "grâce à la mobilisation de la société civile" explique le maire, Hervé Bouyrie, également président du Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises, "ce sont des professionnels du milieu du surf et des sauveteurs côtiers qui feront de l'information et de la surveillance".

Tarnos, Vieux Boucau et Messanges : 7h à 19h

Ondres, Labenne, Capbreton, Hossegor, Seignosse, Moliets, Vielle Saint Girons, Lit-et-Mixe, Contis, Mimizan et Biscarrosse : 6h à 19h

Une extension des horaires possibles, car dans les Landes, les mesures barrières et le concept de "plage dynamique" semble bien appliqué.