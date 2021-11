Landes : face à la reprise épidémique, Messanges annule ses fêtes patronales

Et c'est reparti. Cela faisait quelques semaines voire quelques mois que l'on n'avait pas entendu parler d'annulation d'évènements en raison de la situation sanitaire. Mais voilà, l'épidémie de Covid-19 flambe à nouveau dans le département des Landes. Alors la commune de Messanges a décidé d'annuler ses traditionnelles fêtes patronales qui devaient se tenir ce week-end du 27 et 28 novembre.

Le masque en plus du passe sanitaire aussi en extérieur

Tout était prêt à Messanges. La fête foraine devait installer ses manèges, les enfants se préparaient aux courses de trottinette. Mais le maire de Messanges a reçu un message de la préfecture : "la préfecture préconise, si on n'arrive pas à assumer une distanciation de deux mètres à l'intérieur comme à l'extérieur,le port du masque malgré le passe sanitaire. Donc nous, on avait construit nos fêtes sur la réglementation du passe sanitaire. Mais là, tout l'esprit festif s'annule avec le port du masque", explique Hervé Bouyrie. "Et qui plus est, il y a quand même ce risque sanitaire. Ce sont des lieux de rencontre qui potentiellement peuvent aggraver une situation qui est déjà complexe", ajoute le maire de la commune.

Suspendu aux annonces du conseil de défense sanitaire

La préfecture préconise donc le port du masque en plus du passe sanitaire pour un évènement, même à l'extérieur. Une préconisation n'est pas une obligation mais quoiqu'il en soit, cela n'était pas prévu dans l'arrêté préfectoral du 11 novembre dernier. Certains s'interrogeront peut-être sur ce paradoxe d'ailleurs. Le masque n'est plus obligatoire dans les restaurants à l'intérieur une fois le passe sanitaire contrôlé mais il est désormais préconisé en extérieur, sur une fête foraine, même après avoir présenté son passe sanitaire.

Pour autant, ce qui est une préconisation ce mardi pourrait ne plus en être une ce mercredi. En effet, le gouvernement a annoncé la tenue d'un nouveau conseil de défense sanitaire ce mercredi qui pourrait entériner de nouvelles restrictions. Selon nos informations, une visioconférence est prévue après ce conseil autour d'Emanuel Macron, avec les préfecture pour décliner localement les décisions prises.

Des communes comme Labenne ou Capbreton, qui attaquent les festivités de Noel (la Saint-Nicolas) le week-end suivant, celui du 4 décembre, se tiennent prêtes à ajuster leur organisation en fonction des annonces.