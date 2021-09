Landes : fin, ou presque, de l'obligation du port du masque dans la rue

Fini le port du masque dans les centres-villes de Mont-de-Marsan, Dax ou Biscarrosse : la préfète des Landes a décidé d'abroger la mesure ce mardi 22 septembre en raison de l'amélioration de la situation sanitaire. Le taux d'incidence du Covid-19 est en forte chute depuis fin juillet dans les Landes. La circulation du virus est au plus bas depuis plus d'un an. Quelques 30 communes étaient concernées par cette obligation du port du masque dans certaines rues et à certains horaires. La mesure, qui devait s'appliquer initialement jusqu'au 30 septembre, est donc abrogée.

De même il n'est plus obligatoire de porter le masque dans les lieux soumis au passe sanitaire. C'est le cas dans les cinémas, dans les salles de spectacle ou les restaurants (pour se déplacer) : le passe sanitaire reste nécessaire pour y entrer, mais il n'est plus obligatoire de porter le masque.

Le masque reste obligatoire dans certains cas dans la rue

Le port du masque reste néanmoins obligatoire, pour les 11 ans et plus, lors des rassemblements sur la voie publique, marchés ou brocantes, dans les files d'attente devant des salles de spectacles, arènes, stades, cinémas, musées, gares, restaurants, bars, etc. Le masque reste aussi obligatoire dans un périmètre de 50 mètres autour des établissements scolaires des Landes, du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 7h à 13h pour les établissements ouverts ce jour-là.