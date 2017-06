Landes : grève des conducteurs de bus ce lundi, transports perturbés

Dans les Landes, un préavis de grève est déposé par le syndicat CFDT. Conséquences, de nombreuses lignes de transport public et de bus scolaires seront perturbées à partir de ce lundi. La grève devrait durer jusqu'au mardi 20 juin.

Pendant une semaine dans les Landes, les bus publics et les bus scolaires sont en grève. Les services de transport de la société Trans-Landes et de la RDTL (Régie départementale des transports des Landes) seront perturbés. Les conducteurs demandent une revalorisation salariale. Retrouvez les conditions de circulation ci-dessous :

Transports scolaires, grève le matin :

Lundi matin, environ 40 départs de bus scolaires ne seront pas assurés. Par exemple, le bus M86 ne partira pas à 6h25 de Mont-de-Marsan direction le lycée de Borda à Dax. Tous les horaires de vos bus scolaires à retrouver sur le site trans-landes.fr.

Le soir les transports seront assurés aux horaires habituels dans tous le département.

Condition de circulation des bus publics :

Les transports publics sont en grève dans les Landes ce lundi matin, retrouvez toutes vos horaires sur le site trans-landes.fr.

Grève sur le réseau XL'R : départs non assurés le matin sur la ligne 1 Dax/ Mont-de-Marsan, la ligne 2 Hagetmau/ Mont-de-Marsan et la ligne 28 Amou/Orthez.

Grève sur le réseau Couralin, la circulation sera très perturbée, avec de très fortes perturbations sur l’ensemble des réseaux entre 6h30 et 8h30 et 12h et 14h.

Grève sur le réseau Yégo : départs non assurés le matin sur la ligne 1 Labenne / Saint Vincent-de-Tyrosse, la ligne 2 Saint Geours de Maremne / Soustons et la ligne 3 Soustons/ Moliets.