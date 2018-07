Dax, France

Le Landais Jean-Henri Brocas a participé à la libération de la Pointe de grave dans le Médoc en Gironde, en avril 1945, soit un mois avant la capitulation de l'Allemagne nazie. Une véritable boucherie se souvient le Landais. La prise de la poche du Médoc aux Allemands coûtera la vie à 364 soldats français et à 47 civils. Elle fera aussi plus de 500 blessés (soldats et civils).

Jean-Henri Brocas a 22 ans quand il met entre parenthèses son travail d'agriculteur dans la ferme familiale de Montfort-en-Chalosse pour s'engager au sein des forces françaises. Il intègre le 34ème Régiment d'Infanterie basé à Mont de Marsan.

Lors de l'assaut sur la poche de la Pointe de Grave en Gironde, le 18 avril 1945, le Landais voit plusieurs camarades fantassins mourir autour lui, avant de tomber lui-même à terre, touché par un éclat d'obus. Malgré trois opérations dans un hôpital militaire, Jean-Henri Brocas vit toujours avec trois petits éclats de ferraille dans la tête. Il ressent encore de temps en temps des vertiges.

Jean-Henri Brocas a raconté à Frédéric Denis l'offensive contre la forteresse nazie du Médoc à laquelle il a participé avec le 34ème Régiment d'Infanterie en avril 1945 Copier

73 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Henri Brocas se demande toujours pourquoi son Etat Major a décidé de cette grande offensive dans le Médoc, alors que les forces alliées s'approchaient de Berlin et que la capitulation de l'Allemagne était proche.

Jean-Henri Brocas a déjà reçu sept distinctions dont la Médaille militaire ou l a Croix de guerre pour son engagement pour la défense de la Patrie.