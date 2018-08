Parentis-en-Born, France

Dimitri est saisonnier pour le mois d'août à Parentis-en-Born, la commune dont il est originaire. Il travaille au service technique, il nettoie essentiellement les plages. En cette fin de matinée du 10 août, il a terminé sur les plages et s'occupe donc du parc du Segot. Il est en train de ramasser les déchets quand il entend des cris d'adolescentes. "Je me suis dis que ça ne devait pas être grand chose, à cet âge là des fois on exagère un peu. Puis j'ai entendu à l'aide, je me suis retourné, il y avait des gens qui regardaient et qui disaient : il faut faire quelque chose !" explique le jeune Parentissois. Deux adolescentes sont en train de se faire mordre par un berger malinois. Son maître est absent.

Dimitri n'hésite pas une seconde et décide de courir pour intervenir et s'interposer entre le chien et les filles, dont l'une est mordue au bras. "J'ai agi avant de réfléchir. Je me suis mis à courir sans penser aux conséquences, parce que j'avais peur pour les deux petites. Je me suis dit : il vaut mieux qu'il m'attaque moi, j'aurais plus de chances de me défendre" raconte Dimitri.

Ma réaction était normale et naturelle

Le jeune homme reste modeste, malgré ce geste héroïque : "J'ai fait quelque chose que d'autres gens auraient pu faire. C'est sur le moment... Personnellement, je ne trouve pas ça héroïque. Ma réaction était normale et naturelle." Aujourd'hui, une telle exposition médiation "ça fait bizarre !" Bizarre pour un geste qu'il considère comme naturel : "J'ai agi naturellement. Je ne m'attendais pas à quelques chose derrière. Pour moi, le plus important c'était que la petite aille bien."

La mairie de Parentis-en-Born a reçu Dimitri pour le féliciter et le remercier. Le jeune homme termine sa saison vendredi pour ensuite continuer ses études à Bordeaux avec un DUT Génie Electronique - Informatique Industriel. Quant aux adolescentes attaquées, elles sont hors de danger.