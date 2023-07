Landes : ils chassent les sangliers sur un site industriel

Ils chassent les sangliers sur un site industriel ! À Mimizan, sur le site industriel "Gascogne Papier", les sangliers posent des problèmes de sécurité. L'usine produit de la pâte et du papier Kraft brun « naturel » et 360 salariés travaillent sur place. Pour réguler cette population, l'entreprise s'est rapprochée de l'association locale de chasse.

Faire de la régulation de la population de sangliers dans l'usine Gascogne Papier, cela se faisait deux fois par an il y a encore quelques années. Mais depuis deux ans, l'usine ne le demandait plus. Conséquence : les sangliers ont proliféré et aujourd'hui, sur le site industriel, les salariés ne se sentent plus en sécurité.

Des rencontres nocturnes avec l'animal

Depuis plusieurs mois, certains salariés ont fait des rencontres plutôt inquiétantes. Imaginez : vous arrivez au travail, vous descendez de votre voiture et vous tombez nez à nez avec une harde de sanglier. C'est aussi arrivé à certains ouvriers de la maintenance d'en croiser la nuit. La sécurité de l'usine a donc contacté l'association de chasse de Mimizan pour venir faire de la régulation.

En cette période estivale où il y a du monde à Mimizan, l'ACCA a fait le choix de ne pas faire de battue avec des chiens, car ce serait trop dangereux. La méthode de la chasse à l'affût a été préférée. Jusqu'au 7 aout prochain, de 20 heures à minuit, les chasseurs s'installent à un poste et si un sanglier passe devant eux, ils l'abattent.