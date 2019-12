Landes : ils donnent leur sang pendant les fêtes de fin d'année

Et si vous profitiez des vacances de Noël pour donner votre sang ? En cette période de fêtes, l'Etablissement Français du Sang dans les Landes voit arriver des donneurs pas forcément réguliers. Des Landais qui prennent un peu le temps qu'il n'ont pas le reste de l'année.

Pour donner son sang, plusieurs possibilités : des collectes mobiles et les antennes de l'EFS à Dax et Mont-de-Marsan

Dax, France

À l'hôpital de Dax, là où l'EFS a son antenne, les infirmières sont soulagées. Même un 24 décembre, les rendez-vous pour donner son sang s'enchaînent. Il y a les habitués, comme Corinne : "Ça fait au moins 30 ans que je suis donneur de sang et de plasma aussi."

A côté des "habitués", il y a ceux qui profitent du fait d'être en vacances, comme Clément, Parisien rentré à Dax pour les fêtes : "Je donne plus souvent mon sang à Dax qu'à Paris, parce que j'ai plus le temps de le faire ici quand je suis en vacances. Mon père le donne souvent, donc quand je viens il me dit d'aller le donner."

Ce réflexe de venir donner son sang est très important, rappelle le docteur Sophie Fleutiaux, responsable des prélèvements dans les Landes. : "Les malades sont à l'hôpital le 24, le 25, le 1er janvier. Donc c'est très important que les donneurs se mobilisent. Et peut-être est-ce l'occasion pour ceux qui n'ont jamais donné de commencer un geste très généreux et d'offrir leur sang dans cette période de fêtes de fin d'année."

L'établissement français du sang est présent à Mont-de-Marsan et à Dax et organise des collectes mobiles sur tout le département.

Horaires EFS

Maison du don de Dax, 1 rue Labadie - Don sur ou sans rendez-vous

Mardi et mercredi : 8h-15h

Samedi : 1er et 3e samedi du mois de 8h à 12h

Mont-de-Marsan, hôpital Layné - Don sur ou sans rendez-vous

Le docteur et les infirmières de l'Etablissement français du sang entourent une donneuse à Dax © Radio France - Justine Hagard