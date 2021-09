Landes : les travaux sont mal faits, le toit de leur maison s'effondre

Jean-Marie et Marine Groc sont désespérés. En 2016, ils achètent une grande ferme datant du 19ème siècle à La Bastide d'Armagnac, dans les Landes. Avec un projet en tête : y installer leurs ateliers. Lui est forgeron. Elle, créatrice cuir. Le bâtiment est ancien, et le couple décide d'engager des travaux de rénovation, notamment de la toiture. Ils font appel à un courtier en travaux.

En février, le toit s'effondre

Plusieurs artisans se relaient pour réparer le toit. Mais ils ne réalisent pas la jointure en zinc entre les deux toitures. Le couple ne s'en aperçoit pas tout de suite, et avec la pluie, de l'eau commence à s'infiltrer. Ils installent une bâche mais en février dernier, une tempête finit de fragiliser la charpente, et le toit qui mène à leur atelier s'effondre. "La partie atelier est toujours debout, c'est la partie d'accès qui s'est écroulée. C'est un enchevêtrement de bois, de tuile, de gravats qui sont au sol. On ne peut pas se rendre à l'atelier en toute sécurité. J'y suis passé une fois pour essayer de passer de l'autre côté, j'ai failli m'ouvrir le pied sur un clou", confie Jean-Marie.

L'entreprise a fermé, l'assurance ne veut pas dédommager

Le problème, c'est que l'entreprise de courtage en travaux a depuis fermé. Et comme plusieurs artisans se sont relayés sur le chantier, le couple n'a plus aucun recours. Leur assurance refuse de les dédommager, le bâtiment étant trop vétuste. "Ça nous désole, parce que c'est notre travail, notre outil de travail qui est touché. On a passé le cap de la colère, mais on s'est fait avoir. On s'est fait mener par le bout du nez par cette personne qui a une belle diction. C'est quand même dommage qu'il y ait des personnes comme ça qui profitent un peu de la situation", ajoute le propriétaire de la maison.

Le couple doit à tout prix entreprendre des travaux, le reste de la charpente étant lui aussi fragilisé. - DR

Chantier solidaire

Il reste un dernier espoir afin de réparer cette toiture : un chantier solidaire. Des charpentiers professionnels vont accompagner le couple bénévolement pour les travaux, qui s'élèvent à 8000 euros. D'autant que le reste de la charpente reste exposé aux intempéries et risque à son tour de s'effondrer. Le couple est à la recherche de matériaux et a ouvert une cagnotte en ligne.