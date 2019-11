Landes : ils ont de 14 à 100 ans et chantent ensemble en gascon

Landes, France

"C'est formidable de pouvoir parler avec des jeunes." A 88 ans Antoine ne s'attendait à tourner dans un clip vidéo. C'est que ce que l'hôpital de Mont-de-Marsan a organisé : réunir des membres d'un EHPAD de Morcenx-la-Nouvelle et des adolescents en difficulté, accueillis à l'hôpital de jour.

Le clip a été tourné au printemps dernier et vient d'être mis en ligne. On y voit des personnes âgées de l'EHPAD chanter, en gascon, avec des adolescents. Le participant le plus âgé a 100 ans et le plus jeune 14. Le clip a été tourné à Morcenx-la-Nouvelle et dans un bus à Mont-de-Marsan.

Objectif : briser la solitude des jeunes, comme des vieux. "Dans les Ehpad il y a beaucoup de résidents qui ne voient plus leur petits-enfants voire leurs arrière-petits-enfants. Et il se trouve aussi que des ados qui vont moyennement bien, n'ont plus aussi leur famille autour d'eux ou se sont fâchés avec. Donc c'est un moyen de récréer des rencontres basées sur l'émotion" explique Siltana Valdes, animatrice à l'accueil adolescent à Mont-de-Marsan.

"Moi j'étais vraiment bien stressé" confie Léo, un adolescent de 17 ans ayant participé au projet. Au final il estime que cela a été un "pur bonheur" : "Nous aussi on est seuls parfois. Quand on ne fait pas cette activité-là on reste juste à la maison à attendre. Le fait d'être sorti, de parler avec des gens, même s'ils sont plus âgés que nous, ça fait du bien. Ça nous fait voir quelque chose d'autre que les murs."