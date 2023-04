Landes : ils vont courir un marathon pour aider Théo, atteint de la maladie des os de verre

Théo a 17 ans. Il habite à Tartas dans les Landes. Il est atteint du syndrome de Bruck, une forme aggravée de la maladie des os de verre. Ce qui le rend presque immobile et qui lui provoque de nombreuses fractures, même sans bouger. Un projet a été lancé pour aider le jeune homme. Le Marathon pour Théo. 12 personnes vont participer à l'épreuve d'endurance le huit octobre prochain à Mont-de-Marsan. Une cagnotte et une vente de t-shirts sont également mises en place pour lever des fonds pour l'association des parents de Théo : Théo mon Etoile.

Un marathon pour sensibiliser

Yohann Ragueneau est l'instigateur du projet Le Marathon de Théo. Il connaît l'adolescent depuis de nombreuses années et a vu évoluer sa maladie. Il a décidé d'allier défi sportif et bonne cause pour ce projet. "On va courir pour sensibiliser les gens à la maladie de Théo. Qu'ils sachent ce qu'il endure", explique Yohann. "C'est une maladie très rare donc il faut la faire connaître", reprend-t-il.

Lever des fonds pour aider Théo

Théo grandi, prend du poids ... et forcément, le matériel de soin doit aussi changer. Aujourd'hui les parents de l'adolescent n'ont pas encore de fauteuil roulant adapté pour déplacer correctement leur fils. Plusieurs frais ne sont pas pris en compte par la sécurité sociale, ce qui augmente considérablement leurs dépenses. "Cela serait magnifique de voir Théo participer aux derniers mètres de l'épreuve avec un tout nouveau fauteuil", termine Yohann.

La cagnotte pour faire des dons ainsi que la vente de t-shirts, sont disponibles sur la page Facebook du Marathon de Théo .

Le Marathon des Landes aura lieu le huit octobre à Mont-de-Marsan.