Landes : Internet en panne pour 3.900 abonnés Orange, le réseau doit revenir ce midi

Si vous habitez Capbreton, Bénesse-Maremme, ou encore Saint-Vincent-de-Tyrosse et que vous êtes abonné chez Orange, vous êtes peut-être en panne d'Internet, de téléphone fixe et de télévision depuis lundi soir.

Orange explique qu'une fibre souterraine a été coupée de manière accidentelle sur la commune de Capbreton, lundi vers 17h. L'opérateur ignore encore la raison de cet accident. Parmi les hypothèses évoquées : un engin de chantier ou un tracteur qui fauche un câble.

Les équipes techniques ont été dépêchées sur le terrain le plus vite possible pour faire les constatations et entamer les réparations. Orange espère que le réseau sera rétabli ce mardi midi, et présente ses "excuses" à ses clients pour cette "grosse panne".