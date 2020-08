Landes : l'équipage d'Ecu40 récompensé pour un sauvetage

Ce mardi 28 juillet, en fin de journée, Youssef Larek et ses collègues sont en poste sur l'aérodrome de Mimizan, là où est basé durant l'été le détachement aérien de la gendarmerie avec l'hélicoptère Ecu40. Ils entendent crier à l'extérieur, des passants signalent qu'un parachutiste est en train de tomber.

Arrivés sur place, le médecin de l'hôpital de Dax et Youssef, secouriste-plongeur depuis 15 ans tous les étés pour le Syndicat Mixte des Baignades Landaises, constatent que la victime est en haut de l'arbre. Elle est inconsciente et risque de tomber à tout moment. Il faut trouver un moyen d'intervenir. Les gendarmes évaluent le risque d'une intervention par les airs avec l'hélicoptère. Décision est prise d'intervenir.

Une intervention délicate à plus d'un titre pour Youssef qui a plus l'habitude d'intervenir en mer : "Avec le facteur de la personne inconsciente, dans un arbre, tenue par des suspentes qui peuvent rompre à tout moment. Donc le délai d'intervention est primordial."

Le parachutiste, un homme de 36 ans, a été transporté au CHU Pellegrin à Bordeaux, son pronostic vital était engagé. Il est toujours dans le coma, précise ce lundi la compagnie de gendarmerie de Parentis-en-Born.

Difficile de le voir derrière son masque, mais Youssef s'est blessé pendant l'intervention, il a 30 points de suture au niveau du menton.

Une intervention exemplaire en terme de coordination

Cette intervention, elle est également exemplaire en terme de coordination entre les gendarmes, les médecins de l'hôpital de Dax et les secouristes du Syndicat Mixte des Baignades Landaises insiste, très humblement, Youssef Larek : "C'est une intervention un peu hors norme. On s'entraîne toute l'année pour être prêt si un jour on est dans cette situation. Et c'est vrai que ça met en valeur le travail en amont, toute une préparation, une collaboration avec la gendarmerie, qui a une expertise du pilotage extraordinaire."

Youssef Larek termine sa mission le 31 août avec Ecu40, mais il reste dans les Landes jusqu'à la mi septembre, cette fois pour de la surveillance de plage, à Contis.