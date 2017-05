Landes : l'installation du pylône de téléphonie mobile retoquée à Ygos, les habitants sont soulagés

A Ygos, les riverains du quartier du Pipot obtiennent gain de cause. Depuis plusieurs mois, ils dénonçaient le projet d'installation d'un pylône de téléphonie mobile. Le maire vient de signer un arrêté interdisant cette installation, mais le combat continue pour le collectif de riverains.

A Ygos, les riverains du quartier du Pipote poussent un ouf de soulagement. Ils dénonçaient depuis le début de l'année, ils dénoncent le projet de Free. L'opérateur de téléphonie souhaite installer un pylône de téléphonie dans un champs à seulement 130 mètres des premières maisons. Un collectif de riverains "Pas de pylône au Pipot" a donc vu le jour, et parmi la quinzaine de membres Jean-Pierre Rémy : "Ce qui nous affolés le plus, c'est la grandeur de ce pylône ! Un engin de 40 mètres de haut qui émet des ondes électromagnétiques dans toutes les directions et nous on est en plein champ de tir !" D'autres riverains craignent aussi les nuisance visuelles et la dépréciation immobilière de leur bien. Alors, pour faire parler de son combat, le collectif, soutenu par la Sépanso, association de protection de l'environnement, lance alors une pétition qui recueille plus de 150 signatures en l'espace de quatre heures sur le marché dominical d'Ygos.

Un arrêté municipal suspensif

Le maire de la commune, Bernard Dargelos, avait donné un avis défavorable. Il vient de signer un arrêté municipal interdisant l'installation de ce pylône dans le champs prévu initialement. Du côté du collectif on se réjouit de cette décision, même si ce n'est pas vraiment une surprise pour Claire Thouvenin, autre membre du collectif : "Ce n'est pas un arrêté pris sous la pression du collectif, il est la juste application du règlement du Plan Local d'Urbanisme." Reste que l'opérateur de téléphonie a maintenant deux mois pour déposer un recours.

On se sent une responsabilité au delà du collectif de quartier - Céline Thouvenin, collectif "Pas de pylône au Pipot"

Si le pylône ne sera pas installé près des habitations du Pipot, le collectif a une nouvelle inquiétude "tant qu'on saura pas où le pylône va être posé, notre démarche visait à renvoyer la patate chaude à un autre quartier, c'est pour ça qu'on se sent une responsabilité au delà du collectif de quartier. Et tant qu'on a pas l'assurance que ce pylône sera bâti dans une zone où il n'y a pas de nuisances aussi fortes que pour nous, on va pas baisser les bras", explique Céline Thouvenin.

Les habitants demandent donc une vraie concertation car "contrairement a ce qui a été dit, nous n'avons jamais été opposés à ce pylône de Free, on sait qu'il faut qu'il se fasse, mais on a aussi des idées de l'endroit" poursuit Jean-Pierre Rémy et Céline Thouvenin de rajouter "aujourd’hui ce qui nous importe c'est qu'il y ait vraiment une concertation, que la mairie joue un rôle de médiateur et qu'elle accompagne l'arrivée de cet équipement dans le meilleur intérêt des habitants."