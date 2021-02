Landes : la 5G débarque dans le département

La 5G est arrivée. Mais pas pour tout le monde et pas partout au même moment. Labouheyre, Villeneuve-de-Marsan, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Rion-des-Landes font parties des premières villes à pouvoir la capter. La liste des autres villes est disponible sur le site mon réseau mobile. Free Mobile est le premier à déployer la 5G, pour l’instant. Une avance due à l’activation de deux antennes 5G, doublée d’une conversion de ces 79 antennes 4G déjà présentes sur le terrain. On vous explique comment ça se passe.

Pourquoi Free Mobile est le premier à déployer la 5G

Free est le premier à avoir entamé une procédure de conversion de ces antennes 4G déjà installées. Cette diffusion permet une amélioration de 10 à 20 % des capacités du réseau 4G : une sorte d’ersatz de la 5G. L'opérateur de Xavier Niel installe également deux nouvelles antennes 5G. Installées à Saint-Paul-lès-Dax et Morcenx-la-Nouvelle, elles diffuseront sur la fréquence originale de la 5G.

Pourtant Free Mobile n’est pas le seul opérateur à couvrir le département. Mais ses concurrents Bouygues Telecom, Orange et SFR n’ont pas adopté la même stratégie. Seul SFR qui possède actuellement deux antennes 5G pouvant diffuser sur la fréquence 3,5 gigahertz, planche sur un calendrier pour fournir ses abonnés d’ici fin 2021. Orange et Bouygues Telecom, eux, en sont encore au stade de l’étude et concentrent leurs efforts sur les sites à forte concentration de population afin de soulager le réseau 4G qui arrive à saturation.

Pour savoir si vous êtes éligibles à la 5G, il vous suffit de passer le test d’éligibilité .