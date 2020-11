Landes : la colère des anciens combattants, privés de cérémonies du 11 novembre

Des anciens combattants privés de cérémonies du 11 novembre ! A cause du confinement, les célébrations de l’armistice vont se faire ce mercredi 11 novembre en « format restreint ».

Les directives sont claires : cérémonies interdites au public, pas plus de 6 personnes au monument aux morts (élus et officiels), et un seul porte-drapeau qui ne doit pas être une personne « vulnérable », donc qui ne doit pas être âgé de plus de 65 ans. Autant dire que cela exclu de fait les anciens combattants…

"Se souvenir, c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui"

Les cérémonies du 8 mai, au printemps dernier, avaient déjà été réduites au maximum. Là, c’est trop estiment donc certains anciens combattants, qui vivent très mal le fait de ne pas pouvoir aller se recueillir aux monuments aux morts. C'est le cas à Villeneuve-de-Marsan des membres de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie). "Se souvenir, c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui", témoigne Marius Tauziède, 83 ans, le président de l'association. "Nous avons été appelés à aller combattre à 20 ans, sans qu'on nous demande si ça nous plaisait ou pas, au sortir de l'adolescence. On a su où nous trouver à ce moment-là. Et aujourd'hui on nous interdit d'aller nous recueillir au monument aux morts. On nous empêche d'aller rendre hommage à nos frères, nos pères, nos grands-pères… C'est comme si on nous empêchait d'aller aux obsèques d'un camarade qui vient de mourir, pour nous c'est la même chose. C'est aberrant."

Incompréhension et sentiment d'injustice

Marius Tauziède et les autres anciens combattants de son association ne comprennent pas les règles édictées par les autorités : "Pourquoi 6 personnes, pourquoi pas 10 ? _Même le porte-drapeau ne pourra pas être un ancien combattant_, car il doit avoir moins de 65 ans ! Autant dire que ça nous exclut de fait… C'est injuste. On nous autorise à aller au marché, à aller faire nos courses au supermarché où nous sommes entassés, et on nous interdit de nous rendre au monument aux morts, qui pourtant est en plein air. C'est incompréhensible. je ne vois pas pourquoi, en respectant évidemment les gestes barrières et la distanciation, on ne pourrait pas y aller."

Sur le trottoir d'en face

D'ailleurs, pas question pour lui qu'on lui vole complétement son 11 novembre : "Nous ne nous présenterons pas à la cérémonie, car nous sommes respectueux de la loi. Mais en revanche nous serons quelques uns à Villeneuve à suivre la cérémonie sur le trottoir d'en face. ça, on ne peut pas nous en empêcher."

A Villeneuve-de-Marsan, la commémoration aura lieu à partir de 11h30. Elle sera retransmise en direct sur la page Facebook de la commune.