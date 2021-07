Landes : la commune de Vieux-Boucau-les-Bains alerte sur la consommation d'alcool par mineurs

L'été bat son plein, les surfs camps, campings et colonies font le plein et la commune s'inquiète de la consommation d'alcool par des mineurs, notamment sur la voie publique, aux abords du lac et sur la plage. Pierre Froustey, maire de Vieux-Boucau-les-Bains, rappelle un arrêté municipal interdisant la vente d'alcool aux mineurs par les bars et restaurant et également les superettes. Pour lui, la difficulté réside dans une période de forte affluence que les caissiers doivent gérer et durant laquelle ils n'ont souvent pas le temps de vérifier les pièces d'identité de chaque clients.

"Pour les bars et restaurants qui serviraient de l'alcool aux mineurs la sanction c'est une fermeture administrative immédiate et d'une période de quinze jours. Ils sont prévenus et consciencieux dans leur service. La difficulté ce sont les superettes. Elles sont prises d'assaut et souvent, elles ne prennent pas le temps de vérifier la pièces d'identité d'un jeune homme qui mesure 1m95 mais qui en réalité a 15 ans."