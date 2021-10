La loi Egalim imposera 50% de produits locaux et 20% d’aliments issus de l’alimentation biologique. Dans le Nord des Landes, en Pays de Born, on s’organise pour faire face à cette échéance.

Landes : la coopérative du Born veut proposer des légumes locaux et bios dans les cantines

A partir du 1er janvier, pour respecter la loi Egalim, 50% de produits issus de circuit-court, dont au moins 20 % d’aliments bio, devront être servis dans les cantines scolaires. Pour faire face, un projet est en train de voir le jour en Pays de Born, dans le Nord des Landes. Baptisée la légumérie-conserverie coopérative du Born, cette structure permettra aux maraichers locaux de trouver des débouchés pour leurs légumes qui arriveront prêts à être cuisinés dans les cantines. « Les légumes vont être nettoyés, épluchés et mis en barquette. Un cuisinier ou une cuisinière a généralement 2 heures pour préparer le repas. Si on lui apporte les légumes déjà préparés, c’est un gain de temps considérable. Il y a aussi des contraintes sanitaires à faire entrer des légumes bruts dans les cuisines » explique Lucie Ouvrard, la coordinatrice du projet Coopérative du Born. Le projet devrait être opérationnel à la rentrée 2022/2023.

Une expérimentation jusqu'en décembre 2021

En attendant, une expérimentation est menée, depuils le mois de septembre 2021, dans le laboratoire de la Maison Patou, le boucher-charcutier-traiteur, partenaire du projet. Trois agriculteurs locaux viennent transformer leurs aubergines, courgettes et autres tomates. Les légumes, lavés et découpés, se retrouvent dans les assiettes des écoliers de Mimizan, Bias, Mezos, Lit-et-Mixe et Saint-Julien-en-Born. En proportion, cela représente 1200 repas par semaine. L’expérimentation se terminera à la fin du mois de décembre 2021.

Un budget de 500 000 euros

Le projet de coopérative du Born a le soutien des élus locaux et de la région Nouvelle-Aquitaine. L’objectif est de construire, à Saint-Julien-en-Born, un laboratoire alimentaire de 400 mètres-carrés, capable de transformer 300 kilos de légumes par jour. Le chantier doit démarrer en 2022. Il reste encore à boucler les financements. Le budget total est de 500 000 euros.