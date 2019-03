Landes : la démolition du château d'eau de Luxey

Luxey, France

Un repère, voire même un symbole, disparaît en haute lande. Le château d'eau de Luxey, 664 habitants, est en train d'être démoli depuis ce lundi. Construit dans les années 50, le château d'eau, haut de 38 mètres, servait à alimenter la vaste commune du nord des Landes. Avant l'installation des tours de gué en pleine forêt, il servait aussi de point haut pour surveiller les départs d'incendies.

Depuis quelques années, le château d'eau de Luxey ne servait plus que de réserve d'eau et de point de repère notamment pendant le festival Musicalarue. Les organisateurs y projetaient le nom du festival. Mais, la construction était devenue obsolète et vieillissante, le crépi tombe en lambeau, et ne servait plus trop à grand chose. Pour la protéger, il aurait fallu réenclencher des travaux importants : 380.000 euros dont 100.000 à la charge de la commune de Luxey, qui a donc choisi de démolir le château d'eau et de construire un nouvel équipement plus discret et d'une plus grande capacité, 3.000m3 d'eau.

Un peu de nostalgie

Il y a un peu de nostalgie, reconnîat le maire de Luxey, Serge Sore : "Je suis le premier nostalgique. Je sais très bien que c'est un repère pour les festivaliers, un repère aussi pour les Luxois. Quand on arrive de loin, on voyait le château d'eau et on disait toujours : tu vois, c'est à côté du château d'eau ! Bon, on le dira plus... On est nostalgique, je ne sais pas pourquoi... C'est vrai que ce n'était pas une oeuvre d'art, c'est ce que je dis aux gens et puis il périclite au fil du temps, donc il faut passer à autre chose."

La démolition du château de Luxey - © Mairie de Luxey

Des aménagements à venir

Pour remplacer le château d'eau, 300.000 euros vont être consacrés à l'aménagement du périmètre. La moitié du budget sera financé grâce à des aides, notamment des subventions de l'Etat, dans le cadre de la DETR (Dotation d'Equipement des territoires Ruraux), selon le maire. L'argent permettra de refaire la voirie, de réaliser des aménagements piéton pour relier la salle des Cigales à la salle communale, de rénover le musée de l'Estupe Huc (éteint le feu en gascon). Tout ça, avant le festival en août prochain espère l'élu. Des plantations de chênes et de marronniers sont aussi prévus à l'automne.

Il faudra trouver une autre idée pour marquer le nom de Musicalarue en août prochain !