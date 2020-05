Landes : la distribution de masques aux résidents secondaires divise les maires de la côte

Les masques de protection fournis par les mairies doivent-ils être distribués aux résidents secondaires ? La question divise les communes du littoral. Sur la côte landaise, certains maires ont fait le choix de distribuer ces masques aux habitants de passage, alors que d'autres refusent.

Distribuer des masques aux résidents secondaires, venus passer le confinement sur la côte landaise

Ce qui pause problème aux maires, c'est le statut de ces résidents secondaires. Ces derniers payent les impôts, au même titre que ceux qui y vivent toute l’année. La commune deSeignosse par exemple, a décidé de fournir des masques de protection contre le coronavirus à tous les habitants, même ceux qui vivent dans les résidences secondaires.

"Il était logique d'en distribuer aux résidents secondaires puisqu'ils représentent plus de 75% des résidences sur Seignosse, explique le maire Lionel Camblanne. _Durant le confinement, beaucoup de personnes sont venus chez nous, il nous pa_raissait donc normal de leur fournir des masques au moment du déconfinement." La commune de Capbreton a fait elle aussi le choix, entre autres, d'en distribuer à ces habitants de passage.

Ces communes qui refusent d'en distribuer, par manque de masques

Du côté de Moliets-et-Mâa, ce n'est pas le même constat. Selon la maire de la commune, Aline Marchand, il n'est pas possible de distribuer des masques aux résidents secondaires, faute de moyen : "Le département a commandé un certain nombre de masques correspondant au nombre d'habitants dans les Landes. De plus, on ne connait pas le nombre de résidences secondaires ouvertes, on ne sait pas combien ils sont actuellement sur Moliets."

Pour la maire, les habitants à l'année doivent être prioritaires : "Je me vois mal distribuer des masques à toute la population, si cela engendre des manques pour certains habitants de Moliets. Nous n'avons pas suffisamment de masques pour tout le monde."

Les résidents secondaires n'étaient pas censés venir dans les résidences secondaires - Maire de Moliets-et-Mâa

Selon Aline Marchand, "les résidents secondaires n'étaient pas censés venir dans les résidences secondaires" pendant le confinement. D’autres communes du littoral refusent aussi, pour l’instant, de distribuer des masques aux habitants de passage, comme à Mimizan ou Sanguinet. Mais la maire de Moliets-et-Mâa l'affirme, elle distribuera des masques aux résidents secondaires si elle en reçoit de nouveau.

Le Défenseur des droits demande une distribution de masques pour tous les habitants

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, s’est opposé début mai à la décision de certaines communes du littoral de réserver la distribution de masques aux habitants permanents. Il réclame que les résidents secondaires soient traités de la même manière. C’est pour lui une "mission de service public" et un "principe d’égalité".