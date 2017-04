Landes : la fin programmée des cabines téléphoniques

Que vont devenir les cabines téléphoniques ? Elles doivent toutes disparaître d'ici la fin de l'année, comme le prévoit un amendement du projet de loi Macron voté en 2015. Dans les Landes il en reste 171, surtout dans les petites villes et dans les villages.

C'est la fin programmée des cabines téléphoniques. Un amendement du projet de loi Macron, voté en 2015, dégage Orange, l'opérateur historique, de leur entretien. Ces cabines sont donc démontées petit à petit. Aujourd'hui, il en reste 171 dans le département des Landes, mais d'ici la fin de l'année ce sera terminé, on ne pourra plus téléphoner. Le démontage des premières cabines a commencé il y a dix ans, des centaines ont déjà été démontées et les dernière survivantes n'ont donc plus que quelques mois à vivre.

La plupart de ces cabines téléphoniques seront détruites. L'habitacle est broyé, le téléphone, lui, est recyclé. C'est Orange qui s'en charge et qui finance tout du retrait de la cabine, à sa destruction, en passant par la réfection du trottoir si besoin.

Ces cabines coûtent trop cher à entretenir, et elles ne servent presque plus, moins d'une minute par jour et par cabine en moyenne.

Une seconde vie pour certaines cabines

La seconde possibilité, plus rare, c'est que Orange donne la cabine à la commune mais seulement si il y a un projet culturel ou artistique prévu autour de la cabine. C'est le cas notamment à Meilhan, ou autour de Mugron où des cabines vont être transformées en bibliothèque.

Neuf communes de la communauté de communes Terres de Chalosse veut transformer ces cabines en "boites à livres" avec une thématique et des objets à échanger "par exemple à Mugron, la thématique c'est la cabine nature, avec une grainothèque pour échanger des graines et des plantes. Sur Nerbis, ce sera autour de la cuisine, donc il va y avoir des recettes" explique Anne Belchit, directrice adjointe du réseau des médiathèques du secteur de Murgon, qui coordonne le projet, "l'idée c'est que les habitants ou les passants participent au développement de la cabine, que les gens communiquent à travers les objets. Chacun mette un peu de lui et faire découvrir sa passion."