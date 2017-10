Landes : la gendarmerie sensibilise les séniors aux risques de cambriolages

Les séniors sont une cible privilégiée des cambrioleurs. La gendarmerie des Landes le sait, alors elle organise régulièrement des ateliers de sensibilisation. Des réunions d'information mises en place avec l'aide de l'association Génération Mouvement.

Elles sont des proies faciles. Les personnes âgées sont des cibles privilégiées pour les personnes mal intentionnées. La gendarmerie des Landes en a bien conscience, alors elle organise régulièrement des ateliers de sensibilisation à destination des seniors. Au menu, des conseils pour apprendre à mieux se protéger contre les cambriolages bien sûr, mais aussi les arnaques sur internet, ou les démarchages abusifs.

Une piqûre de rappel qui fait du bien, reconnaît Annie, qui habite Saint Justin : "Il y a des choses que je savais, après il y a des petits détails comme le tuyau d'arrosage... Quelqu'un s'est rendu compte qu'il lui manquait un bout de tuyau et n'a rien dit et en fait c'était pour siphonner les voitures !" La retraitée, qui habite en pleine campagne, avoue qu'elle n'est pas toujours prudente "il nous est arrivé de ne pas fermer la nuit, mais maintenant je ferme davantage... Mais quelques fois, on oublie !"

Le délinquant a une logique et quand c'est trop protégé il va là où c'est moins protégé et c'est notamment le cas des campagnes - Chef Stéphane Launer, référent sûreté pour la gendarmerie des Landes

Face à ces séniors, le Chef Stéphane Launer, référent sûreté pour la gendarmerie des Landes : "On s'est rendu compte que les séniors étaient de plus en plus victimes de cambriolages et autres arnaques, notamment sur internet, donc on leur donne quelques conseils de prévention. Pour les personnes connectées, on leur dit automatiquement attention ! Dès qu'un site vous demande de l'argent, pour nous c'est une arnaque."

Et le gendarme de rajouter : "On se rend compte que les grandes villes sont de plus en plus protégées, le délinquant a une logique et quand c'est trop protégé il va là où c'est moins protégé et c'est notamment le cas des campagnes."