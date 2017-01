Landes : la guerre des moulins

Depuis plusieurs années, les propriétaires des moulins s'opposent à l'administration. L'Etat leur demande de réaliser des travaux sur leurs ouvrages. Une obligation européenne, arguent les autorités, mais la facture s'élève à plusieurs dizaine de milliers d'euros.

Le moulin de Jean-Jacques Labourroire existe depuis, au moins, le règne d'Henri IV. L'édifice est répertorié sur les plans cadastraux napoléoniens, sur le canal du Gabas, à Toulouzette. Jean-Jacques Labourroire, 89 ans, est né dans la maison en face du moulin. Il y a un peu plus de 30 ans, il décide de le racheter au meunier-boulanger.

"Le barrage était très usé, tellement dégradé qu'il menaçait de s’effondrer. J'ai tout refait, avec l'aide des voisins. Ensuite, il a fallu restaurer le moulin lui-même, réparer les vannes, ajouter du béton, boucher les trous de la toiture. Ça a coûté presque aussi cher que le barrage." - Jean-Jacques Labourroire

Continuité écologique

Pendant trois décennies, le retraité ne compte ni son temps, ni son argent pour entretenir son moulin. Jusqu'en 2013. Des agents de la police des eaux se présentent chez lui. Ils lui expliquent que tous les moulins de France doivent construire des passes à poissons, pour permettre aux anguilles, aux saumons, aux brochets de remonter les rivières. Les barrages des moulins les en empêcheraient. Les meuniers ont jusqu'à la fin de l'année 2018 pour remédier à la situation, au nom de la "continuité écologique".

Une affirmation que Valère Zachello, président de l'association pour la sauvegarde des moulins dans les Landes tient à nuancer : "Bruxelles a constaté que la qualité de l'eau laissait à désirer et nous a demandé de l'améliorer. Partant de là, les autorités françaises ont décidé d'aller plus loin et de supprimer tous les obstacles dans les cours d'eau pour améliorer la circulation. Ils estiment que les moulins empêchent les poissons migrateurs de frayer, entre février et mars. Nous, meuniers, estimons que c'est faux : en période de migration, les eaux sont assez hautes pour laisser passer les poissons."

260 000 euros de travaux

Jean-Jacques Labourroire a tout de même reçu un devis pour les travaux : 268 000 euros. "Ils nous ont promis une subvention à hauteur de 60%, mais il fallait avancer la somme, s'indigne le meunier. C'est impossible pour nous. Même si nous vendions notre maison, elle ne vaut que 160 000 euros."

Le Toulouzettain consulte alors un artisan, à Saint Sever, qui lui propose un ouvrage à 8 000 euros. "Plus efficace, ajoute-t-il, car l'échelle à poisson suggérée dans le devis aurait été bouchée à la première inondation." L'alternative n'obtient pas le feu vert des autorités, alors Jean-Jacques Labourroire décide de jeter l'éponge. Il refuse désormais de réaliser le moindre chantier sur son moulin et a modifié son testament pour le léguer à la commune de Toulouzette.

Sur-pêche et pollution

Pour Valère Zachello, l'administration française se trompe de cible : "cinq meuniers, membres de l'association, se retrouvent dans cette même situation. Or, ces moulins sont repertoriés sur les cartes de Cassini, établies au 18e siècles, ainsi que sur les plans cadastraux napoléoniens. Ils ont donc le droit à l'eau. Si les moulins sont en bon état de marche, les autorités ne peuvent rien nous reprocher."

Autre argument : les ouvrages qui apparaissent sur la carte existent depuis plus de 300 ans. Or, la baisse du nombre de poissons migrateurs est nettement plus récente. L'association estime donc que la régression de ces espèces dans les rivières ne peut être imputée qu'aux moulins.

Jean-Jacques Labourroire met en cause la sur-pêche et la pollution industrielle. Valère Zachello évoque l'introduction d'espèces envahissantes, comme le goujon asiatique. "Pourtant, lorsque nous avançons ces pistes, les experts nous traitent comme des ignorants", s'agace le président de l'association.

Or, précise le Landais, les moulins représentent le troisième patrimoine français. Dans les Landes, nous sommes passés d'environ 700 moulins au XIXe siècle à une quarantaine aujourd'hui.