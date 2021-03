Landes : la police fait fermer l'espace culturel du Grand Moun

La police est intervenue ce jeudi 4 mars à Saint-Pierre-du-Mont (Landes) pour ordonner la fermeture de l'espace culturel E. Leclerc du Grand Moun, apprend France Bleu Gascogne auprès de la préfecture des Landes. Depuis début février, tous les commerces non-alimentaires situés dans des centres commerciaux de plus de 20.000 m2 doivent en effet rester fermés, dans le cadre des mesures contre l'épidémie de Covid-19. Mais, après avoir fermé début février, l'espace culturel avait pourtant rouvert ce lundi, en accueillant à nouveau des clients, en contradiction apparente avec la réglementation.

Aux policiers, qui se sont rendus sur place ce jeudi pour constater les faits, les responsables du l'espace culturel ont invoqué un décret gouvernemental, publié la semaine dernière, et qui les autoriserait à ouvrir. Il s'agit d'une mauvaise interprétation du texte, selon la préfecture des Landes : ce décret, qui classe désormais les librairies comme commerces essentiels, ne concerne que les territoires soumis à confinement le week-end, et n'autorise pas les librairies à ouvrir dans les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres. Traduction : le centre culturel du Grand Moun doit donc rester fermé.

Selon la préfecture, les responsables du centre culturel se sont montré "coopératifs", en acceptant de fermer immédiatement le magasin. Aucune poursuite n'a donc été engagée.