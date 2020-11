Confinement dans les Landes : la préfecture confirme l'interdiction de la chasse à la palombe

Alors que le flou régnait depuis le reconfinement sur les conditions dans lesquelles la chasse pouvait être exercée, la préfecture des Landes a tranché ce vendredi : la chasse à la palombe est interdite dans le département et seules les chasses de régulation des sangliers, renards, cerfs, chevreuils et daims, lors de battues ou de tirs à l'affût, sont autorisées, selon un arrêté qui vient d'être publié.

"La protection des cultures et élevages agricoles, des forêts et des biens nécessitent la poursuite, sous conditions, de certaines activités de chasse et de piégeage des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts", précise la préfecture des Landes, dans un communiqué. La palombe n'étant pas considéré comme une espèce "susceptible d'occasionner des dégâts importants", sa chasse reste donc interdite pendant le confinement.

Cette annonce vient doucher les espoirs des chasseurs, qui espéraient une dérogation pour les palombes, en pleine période de chasse de cette espèce. Ce jeudi encore, Willy Schraen, président de la fédération nationale des chasseurs, se montrait pourtant très confiant : "Les palombières, il n'y a pas de problème, on va pouvoir y aller", affirmait-il sur France Bleu Gascogne, expliquant que le pigeon ramier (la palombe) est une espèce nuisible. La préfecture n'est finalement pas allée dans son sens.

Sur Facebook ce vendredi, la fédération des chasseurs dans les Landes dénonce un "triste dénouement" : "Si l’administration souhaite nous asservir au rang de simple régulateur, il est certain que cela ne fera que renforcer cette incompréhension et provoquer écœurement, découragement, mais aussi affirmer notre détermination !"

Au delà des battues aux gros gibiers, sont également autorisées par la préfecture des Landes pendant cette période de confinement :

les actions de piégeage du renard par un piégeur agréé

le déterrage du renard par équipage agréé dans la limite de 2 personnes présentes

les actions de régulation individuelle à tir du renard et du sanglier par un garde particulier qui devra être porteur de la demande d'intervention écrite de son commettant

la régulation, sous la responsabilité du détenteur du droit de chasse, par battue et tir d'affût du renard, du sanglier ainsi que la réalisation par battue et tir d'affût des plans de chasse chevreuil, cerf et daim dans les réserves de chasse et de faune sauvage si le maintien des équilibres agro-sylvo-cynégétiques le nécessite

Pour les espèces autorisées, les battues sont limitées à 30 participants.

Dans tous les cas, les chasseurs devront porter lors de son déplacement et durant l'intervention, l'attestation de déplacement dérogatoire ainsi qu'un justificatif nominatif prévu pour les chasseurs et les garde-particuliers.