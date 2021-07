Landes : la rage de dent attendra, les dentistes ne répondent plus

Aujourd'hui, dans les Landes, trouver un dentiste en pleine semaine quand on ne fait pas déjà partie de sa patientèle, cela relève du défi. Régulièrement des patients se retrouvent à devoir faire le tour du département, voire en sortir, pour obtenir un rendez-vous, et ce parfois même en cas d'urgence. Pour Antoine Chicaud, dentiste à Dax et président du syndicat des chirurgiens-dentistes dans les Landes, ce problème a deux explications. Les chirurgiens-dentistes ne sont pas nécessairement moins nombreux dans le département, seulement les praticiens préfèrent désormais s'établir sur la côte pour y profiter du cadre de vie, ils sont donc moins nombreux dans les villes et villages au cœur du département. Mais surtout, le président du syndicat observe ce qu'il nomme le phénomène de l'agenda : les praticiens sont de plus en plus réticents à ouvrir de nouveaux créneaux dans leur journée, que ce soit pour un nouveau patient ou pour traiter une urgence.

Des professionnels de moins en moins disponibles pour soigner les urgences dentaires

C'est ce qui est arrivé à Hilarion Albert. À 90 ans, le Landais n'a plus de dentiste. Et pendant qu'il en cherche un nouveau, une rage de dent se déclare. On est le 30 juin et aucun des professionnels landais qu'il contacte n'accepte de le prendre en consultation. "J'avais beau expliquer que je ne pouvais plus manger, que ma dent se déchausse, car désormais j'ai une gingivite, personne ne m'a reçu. Je n'ai eu que des "Il faut contacter un autre cabinet, nous ne prenons pas de nouveaux patients" ou alors "on a plus de créneaux pour la journée"."

Hilarion-Albert a finalement trouvé un rendez-vous. Le 7 juillet, dans un cabinet de Mérignac, en Gironde. Il sera donc soigné une semaine et un département plus tard. "Il faut espérer que je tienne et que ma dent tienne jusque-là. Mon médecin généraliste m'a mis sous anti-douleurs pour que je puisse au moins avaler de la nourriture liquide et de l'eau."

Antoine Chicaud est dentiste à Dax et ces situations, il les connait bien. "C'est intolérable, et c'est de pire en pire." Le praticien est président du syndicat des chirurgiens-dentistes dans les Landes et selon lui ces situations sont régulières et trouvent plusieurs explications. " Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les plateformes de réservation en ligne. Ca permet de remplir très facilement son planning quotidien et de moins en moins de praticiens sont enclins à chambouler leur programme ou se rajouter des heures de travail pour traiter une urgence. " Et de préciser "Une urgence quelle qu'elle soit, celle d'un patient qu'ils suivent déjà, ou non. C'est ça qui est intolérable. Une urgence c'est urgent, donc on la soigne au plus vite. Un chirurgien-dentiste est un médecin, qui a prêté serment de soigner, alors il faut s'y tenir. "

Et le dentiste n'a pas peur de parler d'un combat qu'il livre chaque année.

Surpopulation de cabinet sur la côte et pénurie dans les terres

À ce phénomène de l'agenda comme le nomme Antoine Chicaud s'ajoute la localisation des cabinets dentaires. "Les Landes ne manquent pas de chirurgien-dentiste. Seulement tout dépend de là où vous vivez. Un Landais vivant dans le sud des Landes et près de la côte n'aura pas de mal à se faire soigner. De plus en plus de professionnels partent s'y installer pour profiter du cadre de vie de ce coin du département."