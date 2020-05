Landes : la solidarité s'organise à Lacquy pour aider une habitante qui a tout perdu dans un incendie

Cette quarantenaire a tout perdu samedi dernier dans l'incendie de sa maison. Elle n'a plus rien. La commune se mobilise pour lui venir en aide, et lance un appel aux dons. Principal besoin : récolter des vêtements.

La solidarité s’organise à Lacquy, petit village du nord-est des Landes, pour venir en aide à une habitante, qui a tout perdu samedi soir dernier dans l’incendie de sa maison. Le bâtiment de 100m2 a été entièrement ravagé par les flammes. La locataire, une femme de 46 ans, n'a pas été blessée, mais elle a tout perdu. Déjà fragilisée, car en situation de précarité, il ne lui reste plus rien. Alors pour parer au plus pressé, il faut surtout lui trouver des vêtements. "Nous avons besoin de vêtements en taille 60, donc grande taille", précise Germaine Millet, adjointe au maire de Lacquy. "Nous avons bien conscience que c'est une taille difficile à trouver, alors nous lançons aussi en même temps un appel à des magasin de vêtements qui pourraient avoir dans leur stock des invendus qui pourraient faire l'affaire. Elle n'a plus rien, donc il faut des sous-vêtements, chemises de nuit, pantalons, tuniques..."

Des vêtements en taille 60

Cette habitante n'a plus de toit. Le maire de la commune l’héberge chez lui depuis le sinistre. Les experts des assurances doivent se rendre sur place ce lundi, la commune cherchera ensuite une solution de relogement plus durable. Et aura donc probablement besoin, dans un deuxième temps, de faire appel à la générosité pour l'aider à se meubler. "Une fois que nous lui aurons trouvé un logement, nous aurons besoin de petit mobilier, de vaisselle, de frigo, etc, pour l'aider à s'équiper. Si vous avez ce genre de chose à votre disposition, vous pouvez déjà nous le proposer, et nous vous recontacterons ensuite", explique Germaine Millet.

Une cagnotte bientôt lancée

La commune de Lacquy envisage également de lancer une cagnotte, afin d'aider cette habitante à se remettre à flot financièrement. "C'est une personne qui était déjà dans une situation de précarité, qui est endettée, donc qui a vraiment besoin de notre aide pour traverser cette période difficile", insiste l'adjointe au maire.

Si vous avez des vêtements à donner, ou du mobilier, linge de maison, vaisselle ou autre à proposer, vous pouvez contacter directement Germaine Millet, l'adjointe au maire de Lacquy, qui centralise les dons : 06 78 56 55 02.