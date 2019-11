Landes : la tempête arrache une poutre de l'Estacade de Capbreton

Capbreton, France

L'Estacade de Capbreton a souffert des assauts de la tempête. Le pilier numéro 27 a été arraché. Dès ce mercredi, un charpentier s'est rendu sur les lieux et selon le port de Capbreton, les travaux devraient rapidement commencer pour réparer. Le port, qui est en charge de l'édifice pour la communauté de commune MACS, explique que c'est quelque chose de courant avec les tempêtes et que l'Estacade est particulièrement surveillée par les agents techniques avec une visite par semaine pour vérifier les écrous et un diagnostique global par an. Pourtant, certains internautes de Capbreton évoquent un bois pourri et un mauvais entretien, photo à l'appuie.

Cette avancée de bois construite sous Napoléon III au XIX eme siècle, symbole de la ville, n'en est pas à ses premiers déboires face à l'océan. La dernière fois que l'Estacade avait beaucoup souffert, c'était en 2008.