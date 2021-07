Landes : La traditionnelle foire d'Ousse-Suzan de nouveau annulée

Pour la seconde année consécutive, la traditionnelle foire d’Ousse-Suzan n’aura pas lieu cette année. Pourtant, depuis le Moyen-Âge, tous les 29 septembre, jour de la Saint-Michel, plusieurs dizaines de milliers de personnes - jusqu’à 35 000 visiteurs en 2019 selon les organisateurs - se retrouvent dans ce petit village de 250 habitants.

Chaque fin septembre, des centaines de marchands se rassemblent autour de la chapelle Saint-Jean et des chineurs venus de tout le pays se baladent entre les étales à la recherche de produits en tout genre.

Les organisateurs ont décidé d'annuler la foire compte tenu de l'incertitude qui plane sur la situation sanitaire et la reprise de l'épidémie.

Si la foire devait être annulée au dernier moment, les coûts déjà engagés seraient trop importants, expliquent-ils. "On ne pouvait pas se permettre d'engager des frais, faire venir des marchands et au dernier moment annuler", explique la co-présidente du comité de la foire, Marlène Jouglain. D'autant plus qu'il aurait fallu contrôler le pass sanitaire à chaque entrée entrainant un surcoût important pour les organisateurs avec notamment l'embauche de personnel de sécurité supplémentaire "vous ne vous rendez-pas compte s'il faut arrêter chaque voiture, tout ce qu'il faut surveiller, contrôler alors qu'on est habituellement une centaine de bénévole et 30 agents de sécurité", témoigne Marlène Jouglain.