Landes : le "convoi de la liberté" traversera le département ce mercredi en direction de Bordeaux

Sur le modèle de ce qui se passe au Canada depuis plusieurs jours, plusieurs Landais vont participer au "convoi de la liberté". Il s'agit d'un mouvement de protestation contre les mesures sanitaires du gouvernement et surtout contre le passe vaccinal. Mouvement qui s'inspire du blocage de la capitale canadienne Ottawa par les routiers canadiens qui se sont vus imposer la vaccination pour accéder aux Etats Unis. Ces routiers ont depuis été rejoints par de nombreux militants.

C'est dans le même esprit que ceux qui se mobilisent contre les mesures sanitaires en France s'organisent sur les réseaux sociaux pour lancer leur propre "convoi de la liberté" qui doit arriver à Paris ce vendredi. Il s'élance ce mercredi depuis le Béarn, le Pays Basque et les Landes.

Départ en début d'après-midi

Plusieurs lieux de rassemblement et de départ sont prévus dans les Landes et autour. Le premier axe de ce convoi est prévu au départ de Bayonne à 14 heures. Une partie de ce convoi doit emprunter l'autoroute A63 pour faire groupe avec les routiers. L'autre partie est censée emprunter la D810 pour traverser les villes et villages et ainsi être visible de la population.

Un autre départ doit avoir lieu depuis Orthez avec un convoi qui doit rejoindre Dax via les routes départementales à 15 heures. Un départ est prévu également à 15 heures à Mont-de-Marsan. L'ensemble de ces convois doivent converger vers Castets, en bord d'autoroute A63 où un rendez-vous est fixé à 15 heures 30, avant de prendre la direction de Bordeaux.

Difficile d'estimer le nombre de Landais qui prendront ainsi la route de Paris. Selon deux participants contactés, ils seront entre 50 et 250.

Le convoi va-t-il bloquer la circulation ?

Bloquer la circulation en direction de Paris, ce n'est pas le but du convoi explique Olivier Daly, ex figure des gilets jaunes de Dax devenu sorte de porte parole du mouvement anti-passe de la cité thermale. "Le but, ce n'est pas du tout de bloquer les gens. C'est de se faire voir", explique le militant dacquois. Il ajoute que le convoi respectera les vitesses imposées par le code de la route. A faible allure pour que tout le monde reste groupé mais pas d'opération escargot selon lui.

"Le but, c'est d'obtenir des résultats, pas de faire jolie", poursuit Olivier Daly. C'est-à-dire arrêter toutes les mesures sanitaires ? "Toutes ou pas, je n'en sais rien, cela se discute. Mais en tout cas, on arrête déjà à coup sûr le passe sanitaire qui est une mesure discriminatoire en sachant qu'en ce moment, il est largement injustifié".

Et une fois à Paris ?

Une fois à Paris, Olivier Daly ne sais pas jusque quand il restera. Il a prévu de dormir là-bas dans sa fourgonnette. "Jusqu'à ce que le gouvernement lâche prise", lâche de son côté Nathalie. Une autre dacquoise qui partira quant à elle en direction de Paris ce jeudi.