Landes : le déversoir du Grand Etang de Bostens s'effondre, la commune redoute des conséquences pour la faune

"Jamais on aurait pensé que les berges du déversoir puissent être autant ravinées. Elles étaient presque creuses sous nos pieds, mais rien ne le laissé présager à l'inspection visuelle." Nathalie Boiardi, la maire de la commune de Bostens, est encore impressionnée du spectacle qu'elle a découvert le 28 mai dernier.

Des administrés viennent de lui signaler que le déversoir du Grand Etang, dans la zone Natura 2000 des Neuf Fontaines, vient de s'effondrer.

Le grand lac à sec

"Ce déversoir retenait l'eau du grand lac qui est alimenté par un plus petit en amont lui-même alimenté par plusieurs sources. Le grand lac s'est presque quasiment vidé, il reste une grande flaque d'eau vaseuse au centre. Les hérons se font un festin des poissons restés or de l'eau, et les cistudes qui ont commencé à pondre migrent vers le petit lac."

Le Grand Etang s'est quasiment vidé - Nathalie Boiardi

En période de nidification, la maire craint des impacts sur la reproduction des cistudes, ces petites tortues d'eau douce protégées en Europe.

Le 29 mai un arbre centenaire s'est effondré - Nathalie Boiardi

Un arrêté pour interdire les abords du déversoir

Au-delà de son impact environnemental potentiel, l'effondrement du déversoir induit des risques pour les promeneurs. La partie la plus fragile des berges s'est effondrée, mais Nathalie Boiardi craint que d'autres parties ne s'affaissent. Pour sécuriser la promenade sur le site des Neufs Fontaines, elle a pris un arrêté interdisant l’accès aux deux étangs.