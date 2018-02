Hagetmau, France

Le tribunal de Police de Mont-de-Marsan a relaxé ce mercredi le patron du McDonald's d'Hagetmau. La Direccte des Landes, autrement dit, les services de l'Inspection du travail, l'avait poursuivi pour avoir ouvert son restaurant le 1er mai 2016. Il avait fait travailler 18 salariés ce jour férié.

Le tribunal de Police relaxe le patron du McDonald's d'Hagetmau alors que le Ministère Public avait réclamé 2880 euros d'amende lors du procès, soit 160€ par salarié ayant travaillé ce 1er mai 2016.

Les juges du tribunal de Police de Mont-de-Marsan considèrent que "la restauration rapide, comme la restauration généraliste, participe à la continuité de la vie sociale" et participe de ce fait "à la satisfaction d'un besoin naturel et essentiel du public qui, ce jour là (1er mai) et pour les plus nombreux, n'a pas d'activité salarié".

Les juges du tribunal de Police de Mont-de-Marsan considèrent aussi que "depuis plusieurs années, tant le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité que la jurisprudence ont fait entrer dans la dérogation de l'article L.3133-6 du code du travail la restauration en général, puis la restauration rapide".

Le tribunal de Police de Mont-de-Marsan considère donc que le McDonald's d'Hagetmau pouvait bien rester ouvert le 1er mai car il répond bien aux critères pour entrer dans la dérogation au code du travail qui prévoit que le 1er mai est un jour férié et chômé. Il ne peut pas fermer car il répond au besoin essentiel de s'alimenter et qu'il participe à la vie sociale.

L'avocate du patron du McDonald's d'Hagetmau, Valérie Boillot, salue une décision qui confirme la jurisprudence qui s'était déjà développée dans plusieurs tribunaux de Police en France. Ces tribunaux considéraient que la restauration rapide pouvait bénéficier de la dérogation relative à la restauration généraliste le jour du 1er mai.

L'avocate du McDonald's d'hagetmau considère que le jugement du tribunal de Police de Mont de Marsan se calque sur des décisions du même type rendues par plusieurs tribunaux de Police en France Copier

Ne surtout pas ouvrir la boîte de Pandore

Certains syndicats regrettent cette décision du tribunal de Police de Mont-de-Marsan. Pour le secrétaire général de Force Ouvrière dans les Landes, Pierre Narran, "la restauration rapide est faite pour les jours où on travaille et où on a pas trop le temps de se restaurer tranquillement". Sur un plan sociétal, l'utilité de la restauration rapide mériterait d'être approfondi considère Pierre Narran.

"Les juges doivent faire attention à ce que devenir la société, au travail quotidien des gens" Pierre Narran, secrétaire général de Force Ouvrière dans les Landes

Le secrétaire général de Force Ouvrière dans les Landes rappelle que ce sont toujours les jurisprudence qui font évoluer les lois. Pierre Narran explique que "si de principe on commence à dire que la restauration rapide peut être ouverte les jours fériés et les dimanches et le 1er mai, pourquoi pas jour et nuit, à ce moment là, c'est l'ouverture à tout.