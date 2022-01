Landes : le masque de nouveau obligatoire à Mont-de-Marsan, Dax, Biscarrosse, Hossegor et Capbreton

Le port du masque devient à nouveau obligatoire dans les rues de cinq communes dans les Landes à partir de ce lundi 3 janvier 2022, selon un arrêté pris par la préfecture. Les personnes de 11 ans ou plus devront à nouveau se couvrir la bouche et le nez dans les centres-villes de Mont-de-Marsan, Dax, Biscarrosse, Soorts-Hossegor et Capbreton. La préfète des Landes, Cécile Bigot-Dekeyser, qui signe cet arrêté, entend ainsi répondre à la progression très spectaculaire de l'épidémie de Covid-19 dans les Landes, et notamment du variant Omicron. Ces derniers jours, environ 1000 personnes ont été testées positives chaque jour dans les Landes, soit un niveau jamais vu jusqu'alors dans le département.

Dans les villes concernées - Mont-de-Marsan, Dax, Biscarrosse, Soorts-Hossegor et Capbreton - un arrêté municipal doit préciser quelles rues sont concernées et à quels horaires le masque est obligatoire. Dit autrement : les maires des villes peuvent donc restreindre, s'ils le souhaitent, la portée de l'arrêté préfectoral en limitant les zones avec masque et en ne l'imposant que certains jours, le week-end par exemple.

A Mont-de-Marsan, c'est le choix fait par le maire Charles Dayot : le masque n'est obligatoire que le week-end, du vendredi 20h au lundi matin 2h, et seulement place Saint-Roch, rue Bergeron, place Pitrac, rue Pitrac, petite rue Saint-Roch, rue Montluc, rue Gambetta, place du Général Leclerc et place Charles de Gaulle.

A Dax, la mesure s'appliquera également seulement le week-end : du vendredi 18 heures au lundi 9 heures sur le parvis de la Gare, au parc Théodore Denis et, en centre-ville rue des Remparts, rue Sainte-Ursule, place de la Course, rue du Toro, place Thiers, rue de la Fontaine Chaude, place de la Fontaine Chaude, esplanade du Général de Gaulle, cours Julia Augusta, rue des Fusillés, cours Pasteur, rue des Faures, rue des Barnabites, place des Salines, rue du Cordon Bleu, rue Cazade, rue du Palais, place et rue du Mirailh, rue de Borda, rue des Pénitents, place et rue des Carmes, rue Neuve, impasse Grateloup, rue d’Eyrose, rue des Archers, rue Saint-Vincent, rue Saint Pierre, place de la Cathédrale, rue Morancy, place Roger Ducos, rue de la Halle, rue de l’Évêché, rue de la Laïcité, rue Sully, rue Louis Barthou, place Chanoine Bordes, square Max Morax, place Camille Bouvet, au Marché Couvert et place Hector Serres.

A Biscarrosse, Soorts-Hossegor et Capbreton : ces trois communes ont décidé d'imposer le masque dans toutes les rues de leurs agglomérations (entre les panneaux d'entrée et de sortie des communes), tous les jours, de 9h à 3h du matin.

Le masque obligatoire devant toutes les écoles des Landes

Dans toutes les communes des Landes, le masque reste par ailleurs obligatoire sur les marchés, les brocantes et dans les files d'attente en extérieur, lors des regroupements de personnes (aux abords des stades par exemple). Le masque est aussi obligatoire dans la rue dans un rayon de 50 mètres autour des établissements scolaires dans les Landes, lors de leurs jours d'ouverture (généralement du lundi au vendredi).