Landes : le moustique tigre colonise désormais près de trois communes sur dix dans le département

Le moustique tigre continue de gagner du terrain dans les Landes : selon les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé, au 1er août 2020, 90 communes du département sur 330, soit 27%, étaient colonisés par l'insecte. Ce chiffre a pratiquement doublé en deux ans et la progression continue selon l'ARS.

Le moustique tire est notamment présent dans les agglomérations de Dax et de Mont-de-Marsan. Face à cette prolifération, les communes prennent des mesures pour tenter de stopper la prolifération du nuisible. La ville de Saint-Paul-les-Dax a décidé d'expérimenter cet automne des pièges écologiques.

Ces pièges diffusent du dioxyde de carbone et imitent ainsi la respiration humaine. Ils diffusent aussi une odeur qui reproduit celle de l'homme. Cela attire le moustique tigre, et uniquement ce type d'insecte, vers le piège qui l'aspire explique Alain Godot, adjoint à l'environnement à la mairie de Saint-Paul-les-Dax. La ville s'inspire d'expérimentation, visiblement concluantes, menées dans d'autres communes du sud-est de la France avec ce type de piège.

Quatre pièges 100% écolo ont été déjà déployés près des écoles et des ehpads de St-Paul-les-Dax pour vérifier leur efficacité et avoir une idée plus précise sur leur coût d'utilisation. Six bornes supplémentaires seront mises en place ultérieurement. Si l'expérimentation est concluante, l'idée est de généraliser l'installation de ces pièges au printemps et de lancer une campagne de sensibilisation auprès du grand public.

En attendant ce possible déploiement plus important de pièges écologiques au printemps, la mairie de St-Paul-les-Dax a mis en place une cellule de lutte contre le moustique tigre : deux agents référents répondent aux sollicitations des habitants et les accompagnent. Il suffit d'appeler les services techniques au 05.58.91.20.50

Liste des 90 communes landaises colonisées par le moustique tigre au 1er août 2020 (source Agence Régionale de Santé) © Radio France - Frédéric Denis

Surveillance de l'implantation du moustique tigre dans les Landes

La surveillance de l’implantation du moustique tigre sur le territoire des Landes repose sur deux dispositifs :

Une surveillance de 27 pièges pondoirs répartis dans le département en différents secteurs : communes non colonisées, sites touristiques, établissements de santé ou sites à risques d’importation de vecteurs.

Une surveillance basée via la plateforme de signalement https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus

Une commune est considérée comme colonisée si au moins l’un des trois critères suivants est rempli :