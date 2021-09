Landes : le passe sanitaire ne sera plus obligatoire au Grand Mail et au Grand Moun à partir de mercredi

Le passe sanitaire ne sera plus exigé à partir de mercredi à l'entrée du Grand Moun de Saint-Pierre-du-Mont et du Grand Mail de Saint-Paul-lès-Dax, dans les Landes. Le gouvernement annonce dans un communiqué ce lundi 6 septembre que la mesure prendra fin à compter de mercredi dans plusieurs départements français, dont les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. "Devant la baisse du taux d'incidence constatée sur l'ensemble du territoire, le gouvernement décide de lever, à compter du mercredi 8 septembre, l'obligation d'application du passe sanitaire dans les centres commerciaux pour les départements connaissant un taux d'incidence inférieur à 200" précise le communiqué. Le passe sanitaire était obligatoire depuis le 16 août au Grand Mail et au Grand Moun, seuls centres commerciaux des Landes à dépasser les 20.000 m².

Plusieurs jours de flottement autour de cette mesure

Dans les Landes, le taux d'incidence, en forte baisse ces derniers jours, est désormais de 77 cas hebdomadaires pour 100.000 habitants (contre plus de 300 fin juillet). Contre toute attente, la préfecture des Landes avait décidé, fin août, après plusieurs jours de flottement, de maintenir cette obligation du passe sanitaire, alors même que le taux d'incidence était déjà largement en dessous des 200, provoquant la colère des représentants des deux centres commerciaux concernés dans le département, le Grand Mail et le Grand Moun. Ce dernier avait même, la semaine dernière, décidé de saisir la justice pour faire annuler l'arrêté préfectoral imposant le passe sanitaire. Avant même que le tribunal administratif de Pau n'examine ce recours ce lundi, le gouvernement a donc décidé de renoncer à la mesure.

