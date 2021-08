Landes : le passe sanitaire obligatoire à partir de lundi au Grand Moun et au Grand Mail

Pour accéder aux galeries commerciales et aux supermarchés des centres commerciaux du Grand Moun à Saint-Pierre-du-Mont et du Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax, un passe sanitaire sera obligatoire à partir de ce lundi.

Ce sont les deux plus grands centres commerciaux des Landes et il faudra un passe sanitaire pour y accéder à partir de ce lundi : le Grand Moun de Saint-Pierre-du-Mont et et le Grand Mail de Saint-Paul-lès-Dax. Les deux centres commerciaux ont été informés ce jeudi 12 août par la préfecture. Le passe sanitaire sera exigé pour l'accès aux galeries commerciales, y compris pour ceux souhaitant se rendre dans les hypermarchés Leclerc. En revanche, les magasins périphériques des centres commerciaux, ayant une entrée indépendante, ne sont pas concernés par la mesure.

Alors que la préfecture des Landes avait dans un premier estimé que le passe sanitaire n'était pas nécessaire, le gouvernement a finalement annoncé ce mercredi que la mesure devait être appliquée dans tous les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés se trouvant dans un département où le taux d'incidence du Covid-19 est supérieur à 200. Dans les Landes, le taux d'incidence est actuellement de 220. Le Grand Mail et le Grand Moun sont les deux seuls centres commerciaux à dépasser les 20.000 mètres carrés dans les Landes.

Dans ces deux centres commerciaux, le passe sanitaire sera exigé pour une période d'au moins 15 jours, même si le taux d'incidence redescend en dessous de 200.

Au Grand Mail, la direction envisage de mobiliser 7 agents, un à chaque porte, pour contrôler les passes sanitaires à partir de ce lundi.