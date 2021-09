Landes : le passe sanitaire reste obligatoire jusqu'au 15 septembre au Grand Mail et au Grand Moun

Le passe sanitaire va rester obligatoire à l'entrée des galeries commerciales du Grand Mail de Saint-Paul-lès-Dax et du Grand Moun de Saint-Pierre-du-Mont jusqu'au 15 septembre, a décidé la préfète des Landes en prenant un arrêté en ce sens mardi soir. La mesure, en vigueur depuis la mi-août, devait prendre fin le 31 août, mais la préfète des Landes a décidé, in extremis ce mardi soir, de la prolonger en signant un nouvel arrêté. Il prévoit l'obligation de présentation du passe sanitaire, pour les clients, dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2. Seuls les centres du Grand Mail et du Grand Moun dépassent cette superficie et sont donc concernés par la mesure, dans les Landes.

Taux d'incidence en forte chute dans les Landes

Initialement le gouvernement avait annoncé que seuls les départements dépassant les 200 en taux d'incidence étaient concernés par l'obligation du passe sanitaire dans les centres commerciaux. C'était le cas, dans les Landes, mi-août, au moment où le passe a été institué au Grand Mail et au Grand Moun. Mais depuis le virus du Covid-19 circule beaucoup moins dans les Landes et le taux d'incidence a été divisé par deux en 15 jours pour se situer désormais à 109 cas hebdomadaires pour 100.000 habitants (contre 200 mi-août et 300 fin juillet).

Constatant cette diminution de la circulation du virus, la préfecture des Landes a envisagé la semaine dernière de mettre fin à l'obligation du passe sanitaire dans les centres commerciaux, avant de se raviser.